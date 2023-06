Dos meses y 11 días después del nacimiento de Ana Sandra Lequio en Miami, Ana Obregón ha regresado a España con su nieta. A pesar de que se especuló con que la bióloga esperaría a que la pequeña tuviese tres meses para volver a casa, sus compromisos profesionales la han obligado a adelantar su viaje.

Unos inamovibles trabajos que han comenzado con su primera aparición pública ante los medios españoles en la que la bióloga ha presentado su libro 'El chico de las musarañas', que comenzó Aless y que ha terminado ella. "He intentado hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo (...) Yo llegué de enterrar a mi hijo y no quería vivir. Entonces, poco a poco, he ido pensando que, si él no está, aquí no puede terminar lo que quería y que tenía que hacerlo yo (..) Un día me desperté y dije, 'venga, voy a abrir el ordenador y voy a empezar a escribir" dijo al inicio de una abarrotadísima convocatoria de medios será el pistoletazo de inicio del periplo profesional que continuará el próximo 11 de junio en la Feria del Libro de Madrid.

Sin embargo, esta rueda de prensa no ha estado exenta de polémica después de que la actual investigadora de Mask Singer España, mientras respondía a las preguntas de la reportera de El Programa de Ana Rosa, le mandara un controvertido mensaje a Alessandro Lequio en pleno directo.

"Llevas un mes que no me escribes"

Muy segura de sí misma, y dejando a un lado los nervios propios de su reaparición ante los medios después de dos meses fuera de España, antes de asestarle un dardo al padre de su hijo, Obregón quiso tener un bonito gesto con Ana Rosa.

Tras sus palabras a la presentadora, llegó el momento de sentenciar a Alessandro Lequio con un determinante mensaje. "Ya le vale (..) Llevas un mes que no me escribes. No sé lo que te pasa pero quiero decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo", dijo ante la cara de circunstancias del padre de Aless Lequio.