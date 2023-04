Joana Sanz no ha aguantado más y ha tomado una determinante decisión que marcará un antes y un después en su vida personal y su trayectoria profesional.

La modelo tinerfeña lleva encadenando un disgusto tras otro y la situación judicial en la que se encuentra su ya ex pareja, el futbolista Dani Alves, le ha salpicado a ella directa e indirectamente. Harta del linchamiento mediático al que dice haber estado sometida desde que saltó la bomba por la que el deportista está en prisión desde hace ya más de un mes, la joven no ha podido más la presión y se ha despedido del millón de seguidores que acumula en redes sociales por un tristísimo motivo.

En un contundente comunicado, Joana Sanz anuncia que pone punto a final a su paso por las redes sociales y desvela que, por ahora, su decisión es inamovible por todo el acoso mediático al que lleva haciendo frente desde hace unos meses.

"Está afectando a mi salud mental y a mi vida social"

Con una férrea postura que se deduce de su carta abierta, Sanz ha explicado los motivos por los que ha dicho adiós a su exposición pública. "Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si eso sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos", reza el comunicado.

"Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los fotos mediáticos. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión" zanja la canaria.