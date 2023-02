Joana Sanz está intentando salir ilesa de toda la polémica que rodea a su todavía marido, Dani Alves. El que fuera futbolista del FC Barcelona continua ingresado en prisión por un supuesto intento de violación a una joven durante una noche de fiesta en una conocida discoteca de la ciudad condal y, a la espera de juicio, seguirá entre rejas de forma preventiva.

Mientras tanto, la modelo tinerfeña sigue transitando el que, sin duda, ha sido uno de los años más traumáticos de su vida después de que a principios de 2023 tuviera que despedirse de su madre y, hace unos días, volviese a enfrentarse a la muerte pero en esta ocasión de una de sus mascotas.

Sin embargo, enfocada en su trabajo y en ocupar su mente, la joven acaba de cerrar con gran éxito su paso por la pasarela de moda de Madrid y ahora se encuentra inmersa también en un ilusionante proyecto laboral del que todavía no ha desvelado nada.

Además, la joven ha tirado de humor para hablar de su actual situación con Dani Alves y ha colgado una fotografía en sus redes sociales que han generado una gran polémica.

Comparación con Shakira

Con motivo del lanzamiento de la última canción de Shakira, en la que colabora con Karol G, Joana Sanz ha mostrado su lado más pensativo y ha lanzado una profunda reflexión que puede leerse como un claro dardo envenenado hacia Dani Alves. "Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", escribía la tinerfeña.

No contenta con esto, la modelo añadía una encuesta para preguntarle a sus seguidores si debería lanzar o no una canción. "Lo petas" o "No te vengas arriba", eran las opciones de respuesta.