El amor que están viviendo la tinerfeña Tania Déniz y Albert Barranco parece que llega buen puerto. Aunque solo llevan un par de meses de relación, en concreto apenas medio año, ya empiezan a hacer planes de futuro para consolidar su noviazgo. La tinerfeña, semifinalista en 'Pesadilla en el paraíso 2', ha revelado en su nuevo canal de mtmd que llevaba dándole vueltas a la cabeza bastante tiempo a una decisión trascendental: se ha mudado a Barcelona. Tania estará en el canal todas las semanas para compartir los momentos más importantes de su vida.

La tinerfeña ya le había confirmado a Sandra Barneda que quería irse a vivir a la Ciudad Condal, y su decisión no se ha hecho esperar. Pero este no es la única noticia que ha destapado la propia Tania Déniz, porque ha soltado un auténtico bombazo al decir que le gustaría casarse con Albert Barranco. Aunque sus palabras hayan podido sonar un poco a broma, la canaria parece estar muy segura de su relación. Además ha afirmado que vendrán muchas sorpresas: "Muchos dirán que vamos muy rápido, que llevamos poco tiempo... pero al final el tiempo da igual, la cosa es como tú lo vivas. Yo soy muy intensa y él también es muy intenso, y a mí me da igual lo que digan. Como ya dije, si me sale casarme mañana, me caso", ha dicho.

Una pareja que se entiende

La pareja está muy bien (algo que ambos demostraron con su 'edredoning' en el reality). Y fuera de la cama, la tinerfeña ha relatado que por ahora "no hemos tenido ninguna bronca gorda", por lo que todo parece que va viento en popa pues como ella misma ha confesado: "Yo soy de mecha corta y él es más tranquilo, así que no hemos tenido peleas como tal. Sí que hemos discutido por cositas, como todo el mundo, pero no nos enfadamos. Por ejemplo, los dos siempre llegamos tarde a todas partes, y yo no me puedo enfadar con él porque llegamos tarde... porque también es culpa mía", ha dicho entre risas.

Estaremos muy pendientes a las sorpresas que nos quiere revelar la tinerfeña: cualquier cosa es posible.