Los tinerfeños Tania Deniz y Samuel se convirtieron en una de las parejas más polémicas de La isla de las Tentaciones, si bien su entrada en el reality fue un tanto aburrida, similar a la del resto de parejas. Pero ahora que ha terminado la quinta edición del reality, tenemos algunas pistas de cómo le va la via a la canaria Tania: se ha enamorado de otro rostro televisivo, muy conocido por los fans de Supervivientes y Mujeres y hombres y viceversa. Su nombre es Albert Barranco y todo parece indicar que le ha robado el corazón según hemos podido ver en su cuenta de Instagram.

Un mensaje muy cariñoso

No es un rumo, ha sido la propia Tania Déniz quien ha confirmado la relación a través de su cuenta de Instagram con unas fotos y un vídeo corto en la que ambos salen muy guapos, y un mensaje muy cariñoso: "Llegaste en el momento que menos esperaba, no quería nada ni mucho menos estar con nadie hasta que apareciste tú. Empiezo el 2023 con una persona que me ha devuelto la sonrisa, eres mi descubrimiento del 2022. Te quiero primo". Y hay un vídeo corto en el que ella le besa mientras le la rodea con sus brazos apasionadamente.

Está claro que el muchacho no es su primo, sino una forma muy tierna de llamar a su nuevo amor. La fotografía acumula ya más de 150.500 likes en apenas 48 horas, por lo que es evidente que la pareja tiene tirón. ¿Durarán? Quien sabe...