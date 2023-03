Pedro Piqueras ha sido el protagonista de la última entrega de ‘Planeta Calleja’. El presentador, junto a Jesús Calleja, se ha desplazado hasta La Palma para ver en primera persona cómo ha quedado la zona meses después de la erupción del volcán.

Calleja y Piqueras han pasado una jornada en la redacción y el plató de ’Informativos Telecinco’. Después de que el aventurero descubriera cómo era el día a día de su compañero de Mediaset, ambos han mantenido una interesante conversación.

El aventurero le ha preguntado a Piqueras cuándo comenzó a presentar informativos, y él ha recordado los años que llevaba al frente de las cámaras: “En octubre del 88". Ha sido entonces cuando le ha preguntado por su edad actual: “Yo ahora tengo 67”.

“Ya tenías que estar jubilado”, ha reaccionado Jesús tras conocer esa información. “Teóricamente sí”, le ha respondido el director de 'Informativos Telecinco'. “Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara”, ha bromeado.

Estando en La Palma, el tema de la jubilación ha vuelto a estar sobre la mesa. “No tengo intención y si un día llega, no me importará. Creo, eh. Cuando esté cuatro meses sin hacer información, lo echaré de menos, con toda seguridad”.