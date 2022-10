La cantante argentina Lali Expósito se ha vuelto viral en las redes sociales después de que, durante su intervención en El Hormiguero, haya fulminado a un espectador por una experiencia de este que decidió compartir con la audiencia del espacio presentado por Pablo Motos.

La intérprete argentina se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la temporada número 17 del formato más exitoso de Atresmedia y su función en el programa es la de ejercer como consejera de los espectadores, quienes piden consejo a la artífice de éxitos como Disciplina o Ego para solucionar sus encrucijadas particulares.

Sin embargo, lo que nadie esperaba mientras se desarrollaba la sección de la cantante era la situación tan sorprendente y determinante que iba a protagonizar la artista después de escuchar el testimonio de Raúl, un espectador de El Hormiguero.

¿Qué es lo que ha ocurrido?

"No es no"

La historia de Raúl comienza contando que se enamoró de su vecina y acude a la cantante para pedirle consejo sobre cómo conquistarla. Sin embargo, el joven revela que fue denunciado por su vecina ante su insistencia al sentirse acosada.

Esta historia sirvió a Lali para hacer un poderoso y viral alegato sobre el 'no es no'. "Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, su vecina le dice que no y llega al punto de denunciarlo. Él se jacta de haber ganado el juicio, no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias, y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien" explica visiblemente enfadada la intérprete.

"Nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Querido Raúl: 'no es no', eso es lo que tengo que decirte", sentenció.