El esgrimista Yulen Pereira ya lleva dos semanas en España después de que la audiencia decidiera que su paso por Supervivientes 2022 tenía que terminar.

El madrileño tuvo mucho protagonismo en el programa gracias, entre otras cosas, a su noviazgo con Anabel Pantoja que culminó con un explícito 'edredoning' a la vista de todo el país.

Tras su vuelta a nuestro país, el esgrimista ha concedido su primera entrevista a una revista y en ella ha compartido con los lectores cómo ha sido su experiencia, cómo afronta s nueva etapa al lado de la sobrina de Isabel Pantoja y cuál fue el gran error que cometió por el que sintió la necesidad de pedirle perdón a sus padres.

Las declaraciones de Pereira van a dar mucho que hablar pero lo que más ha destacado de la entrevista ha sido la confesión del deportista sobre ese momento tórrido y ardiente que mantuvo con la influencer sevillana bajo la luna de Honduras.

"Me da vergüenza"

Yulen Pereira ha reconocido que, a su vuelta de Honduras, se ha dado cuenta de que está aún más enamorad de Anabel Pantoja pero reconoce que el vídeo que protagonizaron en el que se daban cariño bajo el saco de dormir era innecesario y que se arrepiente de él. "Me da vergüenza nuestro vídeo íntimo, me arrepiento. Cuando veo el vídeo íntimo no sé dónde meterme. Pedí perdón a mis padres”.