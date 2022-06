La guerra está servida entre la familia Pantoja y la familia Pereira.

Después de que el esgrimista madrileño Yulen Pereira anunciase públicamente su relación con Anabel Pantoja con un "sí, somos novios" y tras el emotivo encuentro entre Anabel Pantoja y la madre de Pereira, Arelys Ramos, todo el mundo en España se quedó muy sorprendido ante la forma en la que la madre del esgrimista recibió a la novia de su hijo. Y no es para menos.

Desde que comenzó el concurso, Arelys no ha parado de demostrar su malestar por la relación que se estaba fraguando entre ambos e incluso Ramos se sentó en el PoliDeluxe y la máquina de Conchita desveló la verdadera opinión que tiene la mujer sobre la 'Pantojita de Canarias'.

Sin embargo, la reacción más inesperada de todas llegó de la mano de Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja, quien no pudo contener su rabia al ver cómo se produjo el encuentro entre Arelys y su hija, un momento para que el que no tuvo ni una sola buena palabra.

"Qué falsedad, madre mía"

Minutos después de encontrarse con Anabel, la madre de Yulen Pereira aseguró que "me he encontrado una mujer súper campechana, simpática y agradable" haciendo referencia a la joven hispalense.

Estas palabras contrastan mucho con la opinión que la mujer ha dado de la 'influencer' en España, un hecho que no ha pasado desapercibido para Merchi y que ha motivo que se desahogue a gusto contra ella en sus redes sociales. "Se merece su visita ya y no la de una persona que ni conoce. Muy injusto... Qué falsedad, madre mía. Qué ingenua mi hija".

Además, Merchi, como se le conoce cariñosamente, ha afeado la conducta de Ramos y la falsedad que, según ella, ha tenido con su hija. "Sabía perfectamente que mi hija la recibiría con todo su corazón y alegría. Y no le ha importado no recibir su merecida visita. Qué pena me ha dado, pero ella es transparente lo que otras NO... Ahora, Anabel le ha ayudado mucho a su hijo, pero, en los programas que se ha hecho en televisión, ¿no decía que era la que se aprovechaba y se acercaba a él? Digo yo que también necesitarán mi OK, qué risa me da", escribía.