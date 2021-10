Los peores presagios se están cumpliendo para Antonio David Flores y Olga Moreno.

Hace unas semanas, la prensa del corazón se quedaba muda tras salir a la luz que el matrimonio, tras más de 20 años de amor, se separaba en medio de acusaciones de infidelidades y deslealtades por parte del ex guardia civil hacia la ganadora de Supervivientes 2021.

Una separación que sus protagonistas han intentado hasta el último momento que no trascendiese en su afán por preservar la tranquilidad de su familia, que al parecer ya estaría al tanto de su ruptura.

El matrimonio ha preferido mantener un perfil bajo durante estos días en los que los rumores sobre las diferencias entre la ex pareja no cesan y lo que nadie esperaba es que ambos unieran fuerzas para no soltar prenda sobre la verdadera relación que existe entre ellos.

Sin embargo, todo se ha desmoronado tras salir a la luz pública el plan que Moreno y Flores han urdido para escapar de los focos y para que esta estrategia les proteja de cara a la opinión pública.

Mutismo absoluto

Según apunta el periodista Sáúl Ortiz, la pareja habría tomado el camino del mutismo absoluto ante la recomendación de los abogados de Antonio David Flores.

Los representantes del ex marido de Rocío Carrasco han pedido a los protagonistas del divorcio del año que no suelten prenda, que no se manifiesten y que no digan nada hasta nuevo aviso.

"El matrimonio estaría cumpliendo, a rajatabla, el acuerdo o pacto de silencio que han sellado siguiendo las directrices del abogado de Antonio David. Quieren demandar", escribe Ortiz en el medio para el que trabaja.

Además, este plan llega cuando muchos periodistas aseguran que Olga Moreno estaría negociando una entrevista exclusiva para hablar de la ruptura y por la que se llevaría una suculenta y cuantiosa cantidad económica.