Probablemente hayas oído alguna vez que la dieta perfecta no existe. Sin embargo, eso no significa que no haya alguna que se adapte a tus necesidades y te ayude a perder peso.

Una de las más populares en la actualidad es la dieta disociada, pero, por si no la conoces, te contamos en qué consiste y cuáles son sus beneficios. Aunque, te adelantamos la clave: no mezclar determinados alimentos. ¿En qué consiste la dieta disociada? La conocida como dieta disociada se fundamenta en la base de no mezclar determinados alimentos, ya que, de hacerlo, se dificulta la digestión y se favorece el aumento de peso. De esta manera, se podría comer prácticamente de todo, solo hay que saber cómo hacerlo. Así, los alimentos se dividirían en tres grandes grupos: ricos en hidratos de carbono, proteicos y neutros (aquellos que son ricos en grasas). Los dos primeros grupos no podrían mezclarse, mientras que sí podrían combinarse con los neutros. Tipos de productos Alimentos ricos en hidratos de carbono Pasta

Papas

Arroz

Cereales

Pan Alimentos proteicos Carne

Pescado

Huevos

Lácteos

Frutos secos Alimentos neutros Verduras

Legumbres Alimentos prohibidos Aunque en un principio parezca que podamos comer de todo. Sí que hay excepciones, puesto que el alcohol, el azúcar y los productos procesados sí que habría que eliminarlos de la dieta. Beneficios de la dieta disociada La separación de alimentos que propone la dieta disociada aporta una serie de beneficios, entre los que se encuentran: La mejora de la digestión

La pérdida de peso

Aumento de la energía

Promueve un buen hábito alimenticio Aunque parece que los efectos en el cuerpo son positivos, no todo el mundo está a favor de ella, puesto que defienden que estos buenos resultados, más allá de por separar alimentos, se consiguen porque se toma una alimentación más saludable en la que se evitan alimentos procesados, los azúcares y el alcohol, por ejemplo.