La puntuación del vino sigue siendo la fórmula más rápida y más sencilla para que un crítico comunique su opinión acerca de la calidad. Su objetivo no es otro que ayudar a los consumidores, pero también a los coleccionistas y los inversores a decidir qué vino comprar o en cuál invertir. Las calificaciones numéricas sólo se utilizan para mejorar y complementar las cualidades que se desarrollan en las notas de cata.

La británica Jancis Robinson (Cumbria, 1950) ha inspirado y removido durante más de cuarenta años a toda una industria dominada por los hombres. Lo ha hecho a partir de obras sobre el mundo del vino como The Oxford Companion to Wine, The World Atlas of Wine y Wine Grapes (considerada como la Biblia de los profesionales del vino) y más recientemente con su libro Experto en vino en 24 horas, además de los diez memorables episodios sobre el vino emitidos en la cadena BBC2.

Robinson fue la primera mujer del mundo ajena al sector que consiguió el título de Master of Wine y es, según la revista Decanter, la crítica y periodista del vino más respetada del mundo. Actualmente escribe una columna semanal en el diario Financial Times y ejerció, hasta el fallecimiento de la monarca, como consejera de vinos para la bodega de la reina Isabel II.

Lo cierto es que sus evaluaciones bien pueden enriquecer o también arruinar a una bodega, elevarla hasta el cielo o sumirla en el más profundo de los infiernos y, de hecho, la página que lleva su nombre, JancisRobinson.com, se ha convertido en uno de los medios mas reputados a nivel mundial en lo que a la prescripción de vinos se refiere.

«Soy una gran defensora de las catas a ciegas, porque todos tenemos muchos prejuicios», aseguraba en una entrevista la experta británica, y precisamente, el reputado sumiller Ferran Centelles –quien desde 2013 colabora con la prestigiosa publicación británica–, una prodigiosa nariz que no oculta sus elogios hacia los vinos canarios, que a su juicio deben considerarse «un milagro» y que incluye entre las grandes del mundo, se encargó de dirigir esta evaluación.

En primer lugar realizó una preselección de 100 vinos para una cata que tuvo lugar durante los días 13 y 14 de septiembre de 2022 en la isla de Gran Canaria. Los resultados se dieron a conocer hace pocos días, insertándose en la publicación que dirige Jancis Robinson para regocijo de las bodegas que han sido reconocidas.

En este sentido, Jonathan García Lima, de Soagronorte, bodegas Suertes del Marqués (D.O. Valle de La Orotava), destaca a la vista de las puntuaciones conseguidas por los vinos canarios que «esto significa, nada más y nada menos, estar entre el privilegiado grupo de los grandes del mundo», y en opinión de una de las publicaciones más prestigiosas, si no la de mayor crédito. A su juicio, este reconocimiento significa para la bodega que dirige –proyectada a nivel internacional– un espaldarazo a «la línea que venimos desarrollando» y para el conjunto del Archipiélago, la constatación de que Canarias es «un paraíso de vinos».

Por su parte, Juan Jesús Méndez, de Bodegas Viñátigo (D.O.P. Islas Canarias-Canary Wine) resalta el hecho de que la publicación sin duda más importante en el continente europeo «le dedique un extenso artículo a los vinos canarios representa todo un éxito», además, firmado por Ferrán Centelles, «un referente: el sumiller de la Fundación elBulli».

Méndez subraya la presencia en este espectacular repaso a la viticultura hecha en Canarias , tanto de «vinos novedosos como de otros que ya cuentan con un mayor recorrido», lo que viene a certificar los valores de «singularidad y calidad». Según este bodeguero, las referencias que contiene esta publicación de Jancis Robinson «son muy acertadas».

Desde la banda del sur de Tenerife, Juan Francisco Fariña Pérez, de la bodega del mismo nombre (D.O. Valle de Güímar), no podía esconder su enorme satisfacción por la referencia a su vino, más aún cuando un 70% de su producción se comercializa en el exterior, fundamentalmente en la Península y Estados Unidos, «y estaba buscando un distribuidor para el mercado británico, con la dificultad añadida del brexit», comenta.

En su caso, el sobresaliente fue para un blanco, Los Loros Siete Lomas (Marmajuelo, Listán Blanco, Gual, Vijariego Blanco) fermentado en barrica, un logro más complejo aún si cabe.