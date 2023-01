Una cata magistral con los vinos de Tenerife abre el escaparate del sabor

De Fitur a Madrid Fusión de un día para otro casi por arte de magia. El Ifema de la capital de España se transformó de una gigantesca agencia de viajes, la feria del turismo que finalizó el pasado domingo, en escenario mundial de la gastronomía desde ayer lunes. Vinos de las seis Denominaciones de Origen (DO) de Tenerife abrieron con una cata magistral la XXI edición de este escaparate internacional de olores y sabores. El presidente del Cabildo insular, Pedro Martín, destacó «la gran variedad de nuestros vinos y la calidad de los productos del sector primario de la Isla, que no pueden competir en producción, pero sí en originalidad y diversidad»

Los vinos tinerfeños inauguraron el Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2023 en el espacio nacional Wine Edition con una cata guiada por los bodegueros de cada DO. Participaron 45 profesionales de la restauración, la enología, sumilleres y periodistas especializados.

Blancos, tintos o malvasías.

Los asistentes disfrutaron de vinos como Los Loros Listán Blanco bajo la dirección de Juan Francisco Fariña (DO Valle de Güímar); Borrón y cuenta nueva, un malvasía aromático, con Ángela Delgado (DO Abona); Origen 1989, de la mano de Francisco Borja de Mesa, de Bodega El Lomo (DOP Islas Canarias); tinto selección sostenible, que contó como guía con Yaiza Álvarez Pérez, de Bodegas Insulares de Tenerife (DO Tacoronte-Acentejo); Los Pasitos, con el valor añadido del magisterio de Jonatan García, de la bodega Suertes del Marqués (DO Valle de La Orotava) y, por último, Blanco Vidueño, con Borja Pérez (DO Ycoden Daute Isora) como protagonista.

Es un escenario ideal para mostrar nuevos productos y así apoyar al sector primario Pedro Martín - Presidente del Cabildo

Variedad y calidad.

Pedro Martín destacó «la gran variedad y la altísima calidad de los vinos de Tenerife. Recalcó la fuerza de «los sabores propios marcados por nuestros diferentes climas, variedades de uva únicas y los suelos volcánicos». La Isla cuenta en este prestigioso congreso anual con un espacio propio de 350 metros cuadrados, el mayor de todos los destinos asistentes. En él se reunirán hasta mañana medios gastronómicos, agencias de viajes, turoperadores, profesionales de la hostelería, sumilleres y jefes de compra de empresas y restaurantes.

Martín glosó los objetivos en este foro: «Poner en valor lo bueno que tenemos en Tenerife y que nuestra gastronomía se convierta en un elemento de dinamización económica». Añadió: «Este congreso supone un magnífico escenario para poner en valor nuestros productos para que luego se demanden y se quieran descubrir, y eso es apoyar al sector primario».

Tenerife ha preparado, además, un ambicioso programa con desayunos, almuerzos, meriendas y talleres tematizados. Acude a la cita con una selección de los mejores productos de su sector primario como vinos, carnes frescas, mieles, quesos, aguacates, papas y batatas o frutas como el mango.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, por su parte, destacó la apertura por segundo año consecutivo del Túnel del Vino, que este año cuenta con 75 metros cuadrados y ofrecerá, a lo largo de los tres días de congreso y en horario ininterrumpido, la degustación de 44 de los grandes vinos de la Isla.

El túnel del éxito.

Parrilla valoró: «El Túnel del Vino ha sido uno de los lugares más visitados en esta primera jornada». La directora insular de Turismo, Laura Castro, defiende que «Tenerife es un territorio diverso con una riqueza natural inmensa y nuestra singular oferta gastronómica aporta un valor incalculable a la imagen como destino turístico líder». El consejero de Turismo de Tenerife, David Pérez, recordó que este año todo girará alrededor de la economía circular, «sobre cómo hacer más sostenible, justo y equitativo el ecosistema gastronómico».

El centro neurálgico.

El puesto de Tenerife, también comedor y sala de catas, quedó inaugurado con un desayuno de vendimia acompañado por Bodegas Monje. La actividad continuó al mediodía con la charla interactiva sobre gastronomía y tradición a cargo de los chefs Seve Díaz (El Taller de Seve Díaz), Iván Casimiro (El Rebojo), y Fabián Torres y Mario Torres (El Calderito de la abuela, Donde Mario y La Bodeguita). El almuerzo, dedicado a Los orígenes de la cocina del Norte de Tenerife contó con un menú elaborado por los restaurantes Mesón del Norte, El Rebojo, El Mortero y Casa Egón. En la merienda se exhibió una degustación de quesos acompañados por vinos (DO Valle de La Orotava e Ycoden Daute Isora).

La chef Diana Marcelino, de El secreto de Chimiche, desarrolló por la tarde una ponencia titulada La cabra, metáfora gastronómica y sostenible de Tenerife, en la que mostró la importancia de este animal en la tradición, su evolución, transversalidad, sostenibilidad e infinitas posibilidades culinarias.