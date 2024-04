ERC presiona a Illa por el caso Koldo y le exige aclarar si hubo corrupción

Que tu máximo rival electoral comparezca en una comisión de investigación en plena precampaña electoral es una oportunidad para desgastarle difícil de desaprovechar. Es por esto que ERC ha abierto la semana presionando al candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, para que aclare en su comparecencia de este lunes en el Congreso si hubo "corrupción" en el caso Koldo. La vicepresidenta de la Generalitat y número dos de ERC en la candidatura al Parlament, Laura Vilagrà, ha dicho que hay "sombras de duda" sobre el papel de Illa cuando era ministro de Sanidad durante la pandemia.

En declaraciones a la Xarxa, la dirigente republicana ha vinculado directamente la comparecencia de este lunes sobre el caso Koldo con el futuro político de Illa. Así, ha dicho que debería resolver cualquier incógnita sobre el tema porque "en un presidente de la Generalitat no puede haber ninguna sombra de corrupción sobre él". La batalla electoral en Catalunya se prefigura como un duelo a tres entre el PSC, ERC y Junts, pero según las encuestas, los socialistas parten con ventaja.

ERC hasta ahora no se ha mostrado muy vehemente con el caso Koldo. Los republicanos también gobernaron durante la pandemia y fueron los primeros que tuvieron que contratar por la vía de urgencia por la falta de material sanitario. Además, durante un tiempo, el Govern de ERC en Catalunya se sostuvo por el apoyo del PSC, por lo que los republicanos tenía que medir sus palabras. Ahora, con la legislatura agotada, todo ha cambiado y tiene más margen para cargar contra los socialistas. Es lo que ha hecho este lunes Vilagrà.

Alegría por Bildu

Al margen del caso Koldo, los republicanos también han empezado la semana celebrando el resultado "histórico" en las elecciones de Euskadi de su partido de referencia , EH Bildu. Esquerra quiere que el buen momento de la izquierda abertzale se refleje también en la izquierda independentista catalana. Eso sí, pese a celebrar el resultado de Pello Otxandiano, los republicanos ya dan por hecho que no podrá gobernar y que se reeditará la alianza PNV-PSE. En este sentido, Vilagrà ha lamentado que "aún no será posible el cambio" porque gobernará "la derecha", el PNV, y los socialistas.

Pese a su apoyo explícito a EH Bildu, ERC tiene que hacer equilibrios y no puede dar la espalda al PNV. La prueba se vio en el último viaje institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Bruselas en el que aprovechó para reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Allí los dos exploraron un frente común para presionar al PSOE para completar traspasos de competencias pendientes, como el de Rodalies. Si Aragonès logra revalidar el cargo no solo no podrá desentenderse de los nacionalistas vascos, sino que deberá colaborar con ellos.

El propio Aragonès este lunes ha celebrado el resultado de EH Bildu por ser un ejemplo de que "crece indiscutiblemente la confianza en el independentismo de izquierdas". El empate a escaños PNV-Bildu es un resultado que él firmaría hoy mismo para elecciones catalanas con el PSC y ERC de protagonistas. Eso le daría margen para buscar pactos para que le invistieran a él y no Salvador Illa.