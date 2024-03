Zapatero pide a los independentistas que dejen gobernar a Illa si gana las elecciones en Cataluña

"Pido al resto de fuerzas políticas que acepten deportivamente la victoria de Salvador Illa". Este es el clamor que ha lanzado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un congreso del PSC que se ha convertido en una llamada a somatén para que todo el socialismo reme para alcanzar la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 12 de mayo. Ganaron en las catalanas de 2021, pero entonces el independentismo no había levantado todavía el veto a pactar con el PSC. Ahora, con las encuestas a favor y los bloques rotos, el 'leitmotiv' del partido es que se abre la etapa del 'post-procés' y que esa era solo puede ser liderada por Illa.

Zapatero ha definido las próximas elecciones catalanas como "las más importantes" de los últimos 25 años para Cataluña y para España porque van de "superar el error y desterrar el rencor", una etapa ante la que defiende que el PSC está en condiciones de convocar a una mayoría en las urnas que abrace el catalanismo y no ya al independentismo. Con la amnistía, que ha subrayado que él ha apoyado con "convicción absoluta" de que entrará en las páginas de la historia, debe servir para que nadie concurra a las elecciones en "inferioridad de condiciones".

Y, bajo esta premisa, ha lanzado un aviso a navegantes dirigido a ERC y a Junts, los principales rivales del PSC el 12-M: "Cuando los socialistas no podemos gobernar, no deslegitimamos". No lo hizo, ha recordado, Illa en 2021 cuando se quedó sin la presidencia de la Generalitat pese a ser el más votado. En cambio, ha señalado que sí que lo hizo el PP cuando él se impuso hace 20 años en los convulsos comicios generals cuatro días después del 11-M y lo vuelven hacer ahora los populares con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Donde se distingue de verdad un líder político es en la oposición. Cuando solo sabe descalificar y no llegar a acuerdos, ahí no hay nivel político; hay otra cosa", ha sentenciado.

"Un paseo por las nubes"

El congreso del PSC se prevé plácido o, como lo definen cuadros del partido, "un paseo por las nubes". La hoja de ruta, centrada en los ejes de gobernabilidad, está diseñada para no suponer ni un sobresalto para el PSOE -además de reforzar la apuesta por un modelo federal, defiende un modelo de financiación justo sin concreciones y el despliegue, que no reforma, del Estatut vigente- y los principales cambios en la dirección son ya sabidos. Los más relevantes: la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, será la número dos del partido como viceprimera secretaria; y la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, ganará peso como portavoz además de asumir la secretaría de seguridad y convivencia. Ambas, que le disputaron el mando del partido a Miquel Iceta en 2016, se convierten en las escuderas de Illa.