Quién es quién en el 'caso Koldo': los 10 nombres salpicados por la investigación

Una semana después de la explosión del caso Koldo, los nombres a los que salpica la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas incluyen ya al exministro José Luis Ábalos y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Sin embargo, ninguno de ellos está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que por el momento centra sus pesquisas en el grupo de empresarios que ofrecieron al Ministerio de Transportes un servicio que terminó suponiendo un coste de más de 53 millones de euros para las arcas públicas. Estos son los protagonistas:

José Luis Ábalos

En su papel como ministro de Transportes entre 2018 y 2021, Ábalos contó con Koldo García Izaguirre primero como chófer y escolta, y posteriormente le ascendió a asesor, logrando un puesto en el Consejo Rector de Puertos del Estado, el organismo público que sirvió de puerta de acceso a las operaciones que investigando la Audiencia Nacional.

Además, el juez Ismael Moreno le sitúa como "intermediario" en los intentos de la trama para frenar una reclamación de 2,6 millones pora parte del Gobierno de Baleares por una partida de mascarillas deficitarias. En este contexto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le fotografió en la marisquería La Chalana de Madrid junto con su exescolta. Aferrado a su escaño en el Congreso de los Diputados, Ábalos se ha pasado al grupo mixto para intentar defender desde allí y su inocencia y conservar su aforamiento ante el Tribunal Supremo.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. / EPE

Koldo García Izaguirre

Mano derecha de Ábalos durante la última década y exconcejal socialista en Huarte (Navarra), Koldo empezó siendo portero de discoteca, ascendió a chófer y escolta y, finalmente, su amistad con el ex secretario de Organización del PSOE le valió un cargo en el Consejo de Administración Renfe Mercancías y el de vocal del Consejo Rector del Organismo Público de Puertos del Estado entre 2018 y 2021.

Ejerció, según la querella presentada por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, como contacto para la compra de de mascarillas por parte el Ministerio de Transportes, Interior y los gobiernos balear y canario entre marzo y mayo de 2020, a lo que siguó un aumento patrimonial irregular en dos años de 1,5 millones de euros .

Con los fondos obtenidos, apunta la investigación, habría comprado diversas propiedades en Benidorm y otras poblaciones Alicantinas como Polop en los años inmediatamente posteriores a la adjudicación de esos contratos. Incluso llegó a poner uno de esos inmuebles a nombre de su hijo menor de edad. No declaró ante el juez en su detención y desde entonces tiene prohibido salir del país y debe comparecer cada quince días ante el juez.

José Luis Ábalos, en primer plano, y Koldo García, en 2019. / EFE

Juan Carlos Cueto

Aunque no aparece en los papeles, la investigación le considera el verdadero propietario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la entidad que consiguió el pelotazo de las mascarillas. La investigación estima que la operación le generó un beneficio 9,6 millones de euros. Pese a encontrarse fuera de España cuando estalló la operación, regresó al país y ha sido el único imputado que por el momento ha contestado a preguntas en el Juzgado Central de Instrucción número 2, si bien únicamente a las de su abogado, para defender la legalidad de los contratos y negar el pago de comisiones a otros implicados. Explicó que su actuación sirvió para ayudar a los españoles en lo peor de la pandemia.

El empresario Juan Carlos Cueto llega a la Audiencia Nacional para declarar, a 28 de febrero. / EP

Víctor de Aldama

Actual presidente del Zamora CF y vinculado las sociedades del Grupo Cueto, Víctor de Aldama sería, según la investigación, el responsable de captar a Koldo a través a su hermano Rubén, que también habría sido escolta de Ábalos. Ambos se conocían al menos desde finales de 2018, cuando coincidieron en un viaje oficial de Ábalos a México.

Según la investigación, este empresario disponía de un "pase especial" para moverse por el Ministerio de ábalos que le permitió ser también comisionista de Air Europa. Los contratos irregulares le habrían generado un beneficio económico estimado de 5,5 millones de euros, parte de los cuales empleó en la compra de coches de lujo así como en otros negocios como Telefarmacia App, que resultó fallido.

Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, en el interior del Ruta de la Plata. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

José Luis Rodríguez

Subteniente de la Guardia Civil, Rodríguez es según la investigación una figura "clave" y el presunto responsable de haber puesto en contacto a los representantes del Ministerio de Transportes con los empresarios responsables de la trama. Además de servir en la Benemérita, figuró como empleado de una empresa de pizarras en Valdeorras (Orense) en la que acabaron parte de los beneficios obtenidos o Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, de la que recibió cinco transferencias entre marzo y septiembre de 2021. Como él, en el relato de la trama también existen otros intermediarios como Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis y considerado como "enlace", al que se investiga por un contrato con Correos de 1,8 millones de euros.

Francina Armengol

La residenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta del Govern balear, Armengol se ha visto salpicada por el caso Koldo a raíz de que su administración abonase a la mercantil investigada 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. En junio de 2020, un mes después de recibirlas, ya sabían que eran defectuosas, pero aún así, calificaron el pedido como "satisfactorio" y no se reclamó por las mismas la devolución de 2,6 millones hasta este mismo año. El PP pide su dimisión, aunque por el momento no hay vinculación personal directa con los hechos.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, junto al exiministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos. / EFE

Joseba García Izaguirre

El juez Ismael Serrano dice que Koldo "emplea a su entorno familiar más próximo como testaferros". En esa definición entra Joseba, su hermano, que es además uno de los allegados de Koldo a los que Ábalos consiguió un puesto en la administración durante su etapa como ministro de Transportes. Ha ejercido en Ineco y Emfesa, dos empresas de titularidad pública dependientes de dicho ministerio, y Óscar Puente, actual propietario de esa cartera, ha decidido mantenerle por el momento en su puesto.

Según la Fiscalía Anticorrupción tiene un papel clave en la trama, pues habría ayudado a su hermano a ocultar las 'mordidas' comprando propiedades e incluso ingresando en sus cuentas más de 260.000 euros.

Álvaro Sanchez Manzanares

Mencionado como 'Alvarito' por Koldo conserva el puesto de secretario general de Puertos del Estado, y la investigación ha sacado a la luz que ha seguido en contacto con Koldo tras la llegada al Ministerio de Oscar Puente. Desde su puesto en Puertos participó en el proceso de adjudicación del contrato más jugoso que se llevó la trama, por más de 20 millones de euros y Koldo habría acudido también a él en relación con la reclamación balear.

Patricia Úriz Iriarte

Esposa de Koldo, militante del PSOE navarro y otro de los familiares a los que Ábalos consiguió un puesto dentro del Ministerio de Transportes, donde ejerció como ayudante de secretaria. Fue detenida por la Guardia Civil en el marco de la investigación, pues está involucrada en la compra de los inmuebles en Benidorm con los presuntos ingresos irregulares fruto de la trama. La investigación también se ha extendido a sus movimientos bancarios.

Jacobo Pombo

Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, habría actuado también como intermediario" en las "gestiones" de Koldo García para intentar "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Gobierno de las Islas Baleares a la empresa de la trama.

Los investigadores de la Guardia Civil le sitúan en encuentros que Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, organizaba en la madrileña marisquería La Chalana; así como en viajes realizados por ambos a México y Perú en el marco del foro para jóvenes líderes que preside, y en el que habría participado el propio Koldo.