De un plumazo, la exalcaldesa Ada Colau ha deshinchado los rumores que la apuntaban como posible candidata de Sumar a las elecciones europeas del próximo mes de junio. "Me quedo en el ayuntamiento", ha afirmado la líder de Barcelona en Comú en una entrevista en Catalunya Ràdio. "La gente dijo que sería ministra y me lo propusieron, pero estos meses he tenido claro lo que había dicho, no soy de la política institucional y no he venido a ocupar cargos, creo en un proyecto de ciudad", ha declarado Colau, cortando de raíz los rumores, y reivindicándose como una política "no tradicional".

Sin embargo, no ha aclarado en calidad de qué continuará en la política barcelonesa. Más de seis meses después de las elecciones municipales, el actual alcalde, Jaume Collboni, aún no ha elegido socios, ni si mira hacia el Junts Xavier Trias o si apuesta por un tripartito de izquierdas con los Comuns y ERC. Esta última es la apuesta de Ada Colau, aunque considera que es una posibilidad que cada vez está más lejos. Según la exalcaldesa, Collboni "está mirando a la derecha" y tiene una "visión más conservadora". Además, ha revelado que la última reunión entre los dos dirigentes, que en la anterior legislatura gobernaron de la mano, se produjo en noviembre. Desde entonces, ha explicado, se han encontrado en actos, pero no ha habido ningún "contacto regular". "Lamento decirlo, decepciona un poco", se ha quejado Colau, tras confesar también que le hizo llegar "un documento para un pacto de izquierda", que -en palabra de la exalcaldesa- "nunca tuvo respuesta". Ve "complicidad" entre PSC y Junts Tras la mano tendida que Xavier Trias mostró hacia Jaume Collboni en una entrevista esta semana en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Colau ha asegurado que ve "muchas señales de complicidad" entre socialistas y posconvergentes y se ha mostrado "sorprendida" por ello. En este punto, ha recordado que los Comuns apostaron por hacer alcalde a Jaume Collboni porque lo entendieron como un "mal menor", al ser "un gobierno de izquierda" y para "evitar que Junts desmontara algunos de los cambios" que se habían impulsado bajo su alcaldía. Sin embargo, la líder de los Comuns ha lamentado que Collboni mire "a la derecha" y le ha acusado de querer "frenar proyectos de la izquierda". En este sentido, ha recordado sus discrepancias con Xavier Trias, pero le ha reconocido que él tiene "una propuesta", a diferencia de lo que considera que es la política actual del alcalde del PSC, a quien les ha reprochado no hacer propuestas. "No están comenzando nada nuevo. Barcelona no necesita eso, necesita un gobierno fuerte", ha remachado. Con todo, a pesar de considerar que los vientos no son favorables para sus intereses, Colau ha asegurado no piensa tirar la toalla. "Creo en este proyecto de ciudad, quiero a mi ciudad y seguiré trabajando por ella. Claro que como alcaldesa puedo hacer mucho más, pero me quedaré por Barcelona y por un proyecto en el que creo", ha reivindicado. A pesar de ello, no ha despejado las dudas sobre su futuro más lejano. Asegura que su proyecto es Barcelona, pero no si se volverá a presentar. "De aquí a 2027 puede haber un candidato extraordinario que tendrá todo mi apoyo. Ahora necesitamos un pacto de izquierdas para mantener este proyecto de ciudad".