El PSOE ha expulsado al exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros bajo la acusación de "reiterado menosprecio" a las siglas del partido, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Las mismas fuentes precisan que la expulsión se produjo el pasado lunes y alegan que la decisión "no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país", en referencia a las declaraciones que viene realizando el exdirigente socialista contra la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Junts para gobernar a cambio de una Ley de Amnistía para el huido de la justicia Carles Puigdemont y otros implicados en el procés.

La semana pasada afirmó, en declaraciones a Europa Press que consideraba una "inmoralidad" formar gobierno con los apoyos del partido de Puigdemont porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende "destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval".

Reclamó un "no" rotundo a Junts

Por ello, reclamó a su partido que diera un "no" rotundo al líder de Junts y no claudique de manera "genuflexa" ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante los tribunales.

Entre otras declaraciones a Canal Sur Radio afirmó que la Ley de Amnistía estaba hecha y a la espera del mejor momento para sacarla adelante. Por ello cargó contra el PSOE asegurando que está "famélico" tras perder poder autonómico y municipal y se mostró muy crítico con que la "única forma de mantener el chiringuito" sea estando en el Gobierno aunque lo logren tirando por la borda la Transición.

En esa misma línea, el pasado 3 de septiembre, escribió un artículo de opinión en el que afirmaba que de aprobarse la amnistía no se haría por una reconciliación entre españoles sino "para obtener unos cuantos votos en el parlamento e ir tirando". "No será solo Sánchez y su camarilla; será el PSOE, todo y completo, el que en ese salto acrobático destruya lo que protagonizó", en referencia a las últimas décadas de democracia.

"Ni me deben ni les debo. Y con la libertad de tener la cuenta saldada puedo decir sin que me tiemble la voz que la formación de ningún Gobierno y menos las pretensiones de ninguna persona merecen el sacrificio de lo más apreciable que tenemos cada uno de nosotros: la dignidad", señalaba el texto.

Así, tras estas afirmaciones y otras que ha ido realizando durante las últimas semanas posicionandose contra una posible ley de amnistía y a favor de un acuerdo entre el PP y el PSOE, su partido ha decidido expulsarle. De hecho, fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran que el exsecretario general del PSE "no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso" por lo que se ha acordado la expulsión, que se ha materizalizado este mismo lunes.

Respeto a los votantes

Las fuentes socialistas consultadas explican que ocho millones de votantes merecen respeto y también lo merece, aseguran, una organización con 140 años de historia.

No era la primera vez que el PSOE abría expediente de expulsión a Nicolás Redondo, ya lo hizo en mayo de 2021 cuando también se lo abrió a Joaquín Leguina. El partido consideró que ambos habían pedido el voto para la candidata del PP en las elecciones autonómicas de mayo de ese año.

Sin embargo, en septiembre de 2021, el PSOE sobreseyó el expediente contra Redondo, que sí había presentado alegaciones contra las acusaciones que se le hacían, aunque prosiguió el que había abierto contra Joaquín Leguina, quien acabaría siendo expulsado del partido el 7 de diciembre de 2022.

El exdirigente socialista vasco consideró en aquel momento, en declaraciones a Europa Press, que la decisión de su partido, de archivar el expediente, apuntalaba "un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE".