José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han vuelto a la escena política como reclamo de sus partidos de cara a lograr la victoria en las próximas elecciones generales del 23J. Ambos están participando en los diferentes actos de PP y PSOE y están realizando discursos y declaraciones que están dando que hablar y mucho.

Este miércoles, Rajoy ha contrastado sus rectificaciones al frente del Ejecutivo al encontrarse con la realidad y para evitar la quiebra de España con los cambios de criterio de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura.

"Una cosa es adecuarse a la realidad y otra es no decir la verdad", ha manifestado en la COPE, y ha considerado que la proliferación de entrevistas de Sánchez responde a que ha sido un mal estudiante "que no ha dado palo al agua" en los últimos años y pretende recuperar a última hora lo que no ha hecho.

El exlíder del PP ha asumido que, al llegar al Gobierno, tuvo que hacer cosas que no iban en su programa electoral como subir los impuestos o nacionalizar bancos y ha explicado que tuvo que actuar así para impedir la quiebra de España.

"Tuve que cambiar de opinión porque la realidad así me lo impuso", ha añadido antes de diferenciar esa rectificación en un momento concreto a "hacer lo contrario de lo que has anunciado y que a ello no te obligue la realidad", como los pactos con Bildu o los independentistas.

Ha sido entonces cuando ha diferenciado su actitud con la de "no decir la verdad" por parte de Sánchez.

Rajoy ha salido al paso de acusaciones de Sánchez hacia él culpándole de haber congelado las pensiones explicando que tuvo que tomar decisiones para salvar a España de la quiebra pero que precisamente hubo dos partidas que mantuvo sin reducir el gasto, la de pensiones y el seguro de desempleo, y que quien realmente congeló esas prestaciones fue José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha rechazado también las palabras del presidente del Gobierno en las que ha asegurado que mantiene la misma política que ejecutivos anteriores sobre el Sáhara calificando de "sorprendente" que haga esa afirmación y ratificando que ha habido un cambio que no se ha explicado.

De la misma forma, sobre el fin de ETA y las palabras de Zapatero en las que recalcó que fue un logro de su Gobierno, ha subrayado que quien acabó con la banda terrorista fue el conjunto de la sociedad española y las víctimas del terrorismo.

Además, ha recordado que ya ha contado que tras llegar al Gobierno y después de que Noruega les comunicara que se encontraban allí dirigentes de ETA para negociar, tal y como habían quedado con el Ejecutivo de Zapatero, él trasladó que no había nada que negociar.

Respecto a los pactos con Vox, ha defendido el derecho del PP a llegar a acuerdos frente a la pretensión de la izquierda de que sólo pueda gobernar si obtiene mayorías absolutas.

Zapatero reclama ser "beligerantes activos" contra el "salvaje oeste" que niega la ciencia

Por su parte, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha instado este miércoles en Sevilla a ser "beligerantes activos" contra el "salvaje oeste" y las "voces de la ignorancia" que niegan el valor de la ciencia y el cambio climático, "el tema de nuestro tiempo", en palabras de Zapatero.

En la inauguración del Climate Action Sevilla Summit 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones, el ex mandatario ha sostenido que "los discursos que ignoran o refutan el cambio climático se han convertido en un peligro para nuestra especie", por lo que ha llamado a "reivindicar" la ciencia y la investigación "sin temor ni dudas". "Todos los progresos han partido de un laboratorio", ha subrayado.

En esta línea, Rodríguez Zapatero ha aplaudido las políticas del Gobierno de España que, a su juicio, han hecho que el país "por primera vez" compita con el resto de las naciones. Para ello, según Zapatero, la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera "ha sido decisiva". "Habrá gobiernos irresponsables pero la ciencia siempre ha impuesto el afán por la lógica y la razón, porque somos eso", ha argumentado en su intervención.

El ex presidente de España ha puesto el acento en su discurso en el hecho de que el 20% de los nuevos empleos que se generan son de alta cualificación y están asociados a la tecnología y el medio ambiente. "España está del lado de la ciencia y las empresas también del lado de la sostenibilidad", ha apuntado Rodríguez Zapatero, que ha reclamado al sector privado "más" apuesta por las cláusulas sociales.

"Todas las alarmas rojas se han encendido", ha advertido el ex presidente, que ha insistido en que se hace necesario combatir a aquellas "voces" que "incumplen, censuran y desprecian el talento humano, que es lo mejor" del "proceso civilizatorio".

Para cerrar la inauguración, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha alertado del "riesgo infinito" que supone "negar los problemas" derivados del cambio climático. En palabras de la responsable gubernamental, un debate "social", el "más importante de nuestro tiempo". "Esto no es un debate político para tirarse los trastos a la cabeza", ha remachado.

"¿Cómo es posible que alguien que aspira a gobernar no tenga el diagnóstico?", se ha preguntado Ribera, que ha sentenciado: "No podemos permitirnos que alguien tire a la papelera el compromiso europeo" que supone la Agenda 2030. De hecho, la vicepresidenta ha afeado que haya gobiernos autonómicos "que se están constituyendo ahora" que se comporten como "comentaristas" que hacen "chistes" en torno al cambio climático. "Esto no va de una maceta en un balcón; esto va de asentar las bases de progreso y bienestar", ha apostillado.