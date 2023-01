Seis días después de que estallara la polémica, Alberto Núñez Feijóo ha hablado por primera vez de la crisis que está sufriendo el Gobierno de Castilla y León, que preside el PP. En esa comunidad, el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), anunció el jueves que un nuevo protocolo para los médicos va a obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido del feto, algo que, este lunes, negó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

En una entrevista en Telemadrid, Feijóo ha intentado desviar el problema que le ha provocado Vox a su partido y se ha lanzado contra el Gobierno central al que acusa de "montar ruido" enviando un requerimiento al Ejecutivo de Castilla para que aclare qué va a hacer, pese a que la Junta no ha aprobado ningún protocolo nuevo. "Es un burdo intento de manipulación", ha sostenido en referencia a la Moncloa antes de acusar a Pedro Sánchez de "desproteger a las mujeres" con la ley del 'sí es sí', que ha facilitado la rebaja de casi 190 condenas a delincuentes sexuales.

El jefe de la oposición considera que el Ejecutivo central "tiene muchos problemas y busca si hay alguna noticia en alguna comunidad autónoma para intentar aminorar los que tiene y crear problemas que no existen".

"Cuando se pierde el respeto institucional en un país y cuando el Gobierno de la nación se convierte en un agente electoral entramos en una variante que me preocupa mucho más que la falsa polémica de la que estamos hablando", ha declarado en la televisión autonómica madrileña. Feijóo ha calificado al primer requerimiento enviado el domingo por la noche a la Junta de "gaseoso" ya que se ha planteado, en su opinión, con "supuestos de noticias y de comentarios en una rueda de prensa".

Mañueco salió este lunes para rectificar a su vicepresidente y asegurar que la Junta no va a obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido fetal. El Gobierno central ha decidido este martes en el Consejo de Ministros enviar otro requerimiento, el segundo en menos de 48 horas, al Ejecutivo autonómico en el que le pide que diga por escrito que no va a tomar ninguna decisión, legal o por la vía de los hechos, que vaya en contra de la ley de interrupción del embarazo, aprobada en 2010. Mañueco tiene un plazo máximo de 30 días para responder, si no lo hace el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional.

Según Feijóo, en una comunidad autónoma "cuando el presidente habla", todo lo demás sobra y "se convierte en una mera tertulia". El líder del PP, en este caso, sobre las mujeres embarazadas, solo ha dado margen al "consejero de Sanidad". "El resto no tiene competencias", ha añadido, en referencia al vicepresidente de Vox, una cartera vacía de contenido. El partido de ultraderecha también ocupa las consejerías de Agricultura, Cultura e Industria y Empleo.

"Este debate al que le viene bien es al Gobierno, que intenta confundir a la gente. Y no sé si a Vox le viene bien... Yo creo que se equivoca profundamente", ha añadido cuando le han preguntado por qué cree que da esta batalla el partido de Santiago Abascal.

Feijóo ha insistido en varias ocasiones en que, como dejó claro Mañueco el lunes, ningún Gobierno puede "coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo".

No responde si habrá elecciones anticipadas

Respecto a la posibilidad de que este choque entre PP y Vox acabe en elecciones anticipadas que le ha planteado la presentadora, no ha aclarado nada. Feijóo ha dicho ser "muy respetuoso con las comunidades autónomas" y sus presidentes y ha desviado el tema a los independentistas catalanes. Ha vuelto a censurar que la Moncloa haya enviado un requerimiento a la Junta mientras no envía ninguno a la Generalitat. "No, con ellos se sienta, les da un bolígrafo y les dice: '¿Qué quieres poner en el Código Penal?'", ha respondido.

Castilla y León convocó elecciones ya en febrero de 2022 y su Estatuto no obliga a celebrarlas con la mayoría de las autonomías, que las realizan en mayo, algo que sí marca, por ejemplo, el de Madrid. La comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso volverá a poner urnas dentro de cuatro meses, pese a que ya votó en mayo de 2021.