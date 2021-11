Ya casi es un clásico de la sabiduría popular aquello de que hay vida más allá de la M-30, por mucho que algunos se empeñen en patrimonializar una forma de vida o un sentimiento. Madrid es el epicentro de la política nacional pero España no es un concepto uniforme, ni el PSOE o el PP son partidos monolíticos. Las dos principales formaciones son al menos tan diversas como el propio país. Pero asumirlo a veces genera fricciones.

Esto es lo que está ocurriendo entre la vicepresidencia tercera, Teresa Ribera, y algunas comunidades socialistas. La apuesta del Gobierno por la transición ecológica, en línea con el resto de Europa y del mundo occidental, que Pedro Sánchez ha convertido en una bandera, ha generado roces con autonomías más rurales como Asturias o Castilla-La Mancha o con un déficit estructural de agua como la Comunidad Valenciana y afectadas por el cierre de centrales térmicas como Aragón.

Y conforme se acercan las elecciones esa tensión aumenta. Cada presidente se la juega en su territorio y no quiere que ninguna decisión del Ejecutivo ponga en riesgo sus intereses. Es algo que se ha evidenciado con el recurso contencioso-administrativo del Gobierno valenciano contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica que limita el volumen de agua del trasvase Tajo-Segura. O el que ha redactado Asturias oponiéndose a la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que ha sido rechazado por el sector ganadero del norte de España. Incluso con la decisión del PSOE de Castilla-La Mancha de crear una secretaría de Caza y Pesca y otra de Cultura, Patrimonio y Tradiciones, que incluye los toros.

Castilla-La Mancha, explican fuentes socialistas, es "la mayor reserva cinegética de España y la que más empleo tiene vinculado a la caza, 600.000". Y aunque Ribera "ha remado a favor nuestro con la limitación de la transferencia del Tajo al Segura en muchos otros temas no lo hace". El enfoque de la política medioambiental del Ejecutivo, por muy justificado que esté, colisiona muchas veces con la realidad de los territorios.

Page ha creado en el PSOE de Castilla-La Mancha una secretaría de Caza y Pesca y otra de Tradiciones que incluye los toros

En la Comunidad Valenciana ha costado mucho esfuerzo que la vicepresidenta dejé de oponerse frontalmente al trasvase. Su "ecologismo radical" en este asunto, según fuentes del PSOE alicantino, propiciaron un acercamiento a Page, que el socialismo valenciano contrarrestó con una alianza con los socialistas de Murcia. Este frente incomodó al Ministerio pero logró que poco a poco Ribera entendiera que en este tema "no hay blanco o negro" y que hay comarcas como la Vega Baja, absolutamente desabastecidas de agua. Poco a poco las fricciones entre el PSOE valenciano y la vicepresidenta se ha ido mitigando. Pero ni eso ha evitado el recurso ante el Tribunal Supremo por reducir la llegada de agua al Segura.

En Asturias, la federación socialista no quieren manifestarse abiertamente sobre Ribera pero aseguran que las actuaciones del Gobierno de Adrián Barbón cuentan con el respaldo del partido. El Ejecutivo asturiano no sólo ha recurrido la protección del lobo, también ha pedido medidas cautelares para paralizar la orden que impide la caza selectiva del lobo, cuando representa una amenaza para la ganadería. Esta misma semana se ha conocido que la Audiencia Nacional ha admitido el recurso de Asturias y los otros tres registrados por comunidades del norte como Galicia, Castilla y León y Cantabria. Que lo haya hecho no deja de ser sólo un trámite pero el tribunal deberá pronunciarse ahora también sobre las cautelares.

Fuentes del Gobierno de Barbón explican que en este asunto "el orden en que se han hecho las cosas no es el correcto". Explican que está pendiente de renovación la Estrategia para la Conservación del Lobo y que debería haberse abordado primero esto y después, si era necesario, incluirlo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

Aragón

En Aragón, el presidente Javier Lambán ha reclamado abiertamente que la Vicepresidencia de Transición Ecológica acelere las ayudas para la comarca de Andorra (Teruel) tras el cierre de la central térmica. La clausura de centrales de carbón es uno de los ejes de la lucha contra el cambio climático pero las comarcas afectadas reclaman planes alternativos que hasta ahora han dejado un reguero de polígonos industriales vacíos y proyectos fallidos, como ha ocurrido en Andorra.

El pasado 29 de octubre, Lambán reclamó acelerar esos convenios para que los vecinos "no desesperen" y "que las gentes de las cuencas mineras, de Andorra, recuperen la fe en sus gobernantes y en sus respectivas administraciones" y "vean que, efectivamente, se están arbitrando soluciones y que los gobernantes se preocupan por ellos y cuidan de su presente y su futuro".

La necesidad de escuchar la voz del campo es algo de lo que ya alertó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el cónclave socialista de Valencia. La federación de caza, recordó, es la tercera de España en número de asociados, sólo por detrás de la fútbol y baloncesto. En su opinión, las 18 provincias que reparten tres y cuatro escaños pueden decantar el resultado de unas elecciones.

Ésta fue su reflexión sobre el riesgo de dar la espalda a la España no urbana, que todavía subsiste de la agricultura y la ganadería. En las 10 circunscripciones que reparten cuatro diputados, tal y como están ahora las encuestas, si el PP logra ser el más votado, lograría dos escaños, uno el PSOE y uno Vox. En las ocho de tres podrían obtener uno cada partido. Pero esta relación puede verse modificada por la irrupción de partidos nacidos de una reclamación territorial (del tipo de Teruel Existe), que pueden poner en jaque estos resultados y perjudicar tanto al PSOE como al PP.

Aunque restan dos años para las próximas generales y año y medio para las autonómicas y municipales, la bandera verde y ecologista, sin más correcciones, puede poner en riesgo la victoria del PSOE. Desde los territorios advierten: "Con decisiones contrarias a nuestra realidad social no sé cómo pretenden después que ganemos y que ellos puedan seguir en el Gobierno".