El presidente Pere Aragonés ha recibido en el Palau de la Generalitat a los nueve dirigentes independentistas recientemente indultados. Poco después de las cuatro de la tarde, los nueve políticos, entre gritos de "independencia" en la plaza de Sant Jaume, han sido recibido a pie de calle por Aragonès y el vicepresidente, Jordi Puigneró. Los actuales miembros del Govern también han participado en el acto junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La sesión ha tenido un notable tono institucional y de restitución de los nueve dirigentes políticos y sociales.

Relacionadas Sánchez pide al Govern que escuche a la Cataluña no independentista y deja a Junqueras fuera de la mesa

Tras su llegada, los presos se han desplazado al despacho de Aragonès en el saló Verge de Montserrat. Y de forma simbólica se han mantenido vacías varias sillas en la galería gótica del Palau, donde han tenido lugar los discursos.

Aragonés ha elogiado la tarea de los dirigentes recientemente indultados. "Todo nuestro reconocimiento y admiración, por vuestro compromiso con la democracia y la libertad , porque se pueda decidir libremente el futuro del país a través de un referéndum de autodeterminación", ha destacado. "Hoy nada acaba, nos corresponde perseverar hasta que la represión cese del todo y se respete la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña, seguimos tozudamente decididos a hacer posible la amnistía y la autodeterminación, que se os reconozca que no cometisteis ningún delito, porque los exiliados han de poder volver sin miedo a ser perseguidos". En este sentido, el presidente ha exigido: "Se ha de acabar de una vez por todas la ofensiva judicial contra el movimiento, del Tribunal de Cuentas contra el independentismo". Aragonès ha subrayado que el Govern sigue "tozudamente" decidido a hacer posible la independencia y la república catalana. "No tengáis ninguna duda de que volveremos a vencer", ha cocluído.

Forcadell: "Un paso más"

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, que ha hablado en nombre de los seis dirigentes indultados, ha expresado su alegría y agradecimiento a "los miles de catalanes y catalanas que se han movilizado por nuestra libertad". "Estos días somos felices, pero ni la felicidad ni la alegría no son completas porque no todos estamos aquí, hay personas exiliadas que no pueden volver y muchas personas represaliadas, por esto nos comprometemos a trabajar más que nunca para conseguir el fin de la represión", ha asegurado. "Estamos dando un paso más, sin las victorias electorales, la movilización y las victorias judiciales en Europa ahora no estaríamos aquí, vivámoslo como un paso más hacia el fin de la represión, la autodeterminación y la república justa y feminista", ha concluido.

Te puede interesar: Nacional Sànchez, Turull, Rull y Forn se reunirán este viernes con Puigdemont en Waterloo

Puigneró ensalza el 'lo volveremos a hacer'

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha destacado: "No daremos las gracias por unos indultos de un Estado que creía que encerrándoos os limitaría lo que sois y pensáis, las únicas gracias, las del pueblo de Cataluña por manteneros de pie y sin desfallecer". El dirigente de JxCat ha añadido que "la concordia es incompatible con la represión, es aceptar que la vía para solucionar los conflictos políticos". "La pregunta es si el Estado está dispuesto a renunciar a la represión para impedir que ejerzamos este derecho", ha añadido. "El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, decía 'lo volveremos a hacer' y no tengo ninguna duda porque la única lucha que se pierde es la que se abandona", ha subrayado.