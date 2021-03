Hubo un tiempo en el que las promesas de Elon Musk eran deseos propios del emprendedor que se cumplían meses, sino años, más tarde de lo que inicialmente dijo. Hay casos, como el extra 'conducción autónoma total' que, de hecho, todavía no ha activado y debería haber llegado hace años. No obstante, no ha tardado el consejero delegado de Tesla en cumplir con su última voluntad, permitir la compra de sus vehículos con Bitcoin.

Hace apenas un mes y medio se anunció la inversión, por parte de Tesla, de 1.500 millones de dólares en Bitcoin, criptomoneda cuyo valor se disparó, una vez más, tras el anuncio. Entonces, la compañía dijo que esperaba admitirla como método de pago "en un futuro muy próximo". Según ha confirmado el mismo Elon Musk en Twitter, la firma de coches eléctricos ya los acepta. El mismo Musk, siguiendo un hilo de mensajes en la red social, ha explicado que los Bitcoins recibidos de las transacciones se mantendrán como tal, es decir, que no se convertirán a divisas convencionales.

El motivo por el cual la firma apuesta por el Bitcoin y por mantenerlo como criptomoneda es que confía en que su valor seguirá creciendo. Hace años nadie conocía esta divisa, y a la fecha de la redacción de este artículo, un Bitcoin ya equivale a 59.944 dólares, más de 15.000 dólares más que hace un mes y medio, cuando Tesla invirtió 1.500 millones de dólares. Eso quiere decir que la compañía estadounidense ya ha multiplicado su inversión y que, si sigue esta tendencia, el valor de lo recibido por sus coches subirá tiempo después de su compra. En la jornada del miércoles 24 de marzo, el Bitcoin de momento sube un 2,67% respecto al cierre del martes tras el anuncio de Musk.

Elon Musk lleva meses promocionando las criptomonedas, no solo Bitcoin, en Twitter, llegando a decir que "solo un tonto no buscaría inversiones alternativas" a las divisas convencionales, divisas que "tienen un interés real negativo". De hecho, un solo tuit del emprendedor sudafricano basta para hacer oscilar el valor de las criptomonedas. No es extraño, pues, que la inversión en el Bitcoin sea una opción atractiva para Musk, que deberá vigilar, sin embargo, sus afirmaciones sobre la divisa para no meterse en problemas con la SEC, el regulador del mercado estadounidense. Todo el mundo recuerda que no es presidente de Tesla porque la SEC le obligó a dejar el cargo tras disparar las acciones de la marca anunciando que tenía el capital para sacarla de la bolsa.

Tesla es la primera automovilística que acepta el pago con Bitcoin pero no la única que ha contemplado esta opción. General Motors anunció que estudiaría también la criptodivisa como método de pago. Uber, en el sector tecnológico, admitió que no invertiría en ella pero que también consideraría el pago con Bitcoin, mientras que Twitter confirmó que todavía no saben si invertir o no.

La operación puede ser muy rentable para Tesla en el caso de que, como prevé Musk, el Bitcoin siga subiendo en una tendencia verde que, de forma irregular, ha durado desde su creación. No obstante, las criptodivisas son volátiles y un desplome de su valor podría causar grandes pérdidas en la compañía.