El Cabildo de Tenerife muestra su respaldo a la variante de la autopista del Norte

El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife mostró ayer su respaldo a la variante de la autopista del Norte (TF-5). Se trata del proyecto también denominado desdoblamiento, baipás o, en términos más técnicos, circunvalación de La Laguna y que consiste en una autopista que bordearía el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna desde Guamasa hasta Lora y Tamayo, lo que, a su vez, permitiría soterrar la TF-5 a su paso por La Laguna.

Tanto el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), como la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), anunciaron la voluntad de ambas administraciones de impulsar una actuación que, en palabras del regidor local, posibilitará eliminar «la cicatriz que atraviesa» la ciudad.

La particularidad del apoyo de los nacionalistas a la actuación reside en que esta formación política criticó con fuerza durante el pasado mandato la obra. Un ejemplo del tono desplegado son las manifestaciones realizadas en una rueda de prensa celebrada en junio de 2022 y en la que comparecieron el por entonces portavoz local de CC, Jonathan Domínguez, y el secretario general del partido en el municipio, Fran Hernández.

Lamentaron en aquella ocasión que la variante no era la solución a los problemas de tráfico, que costará más de 400 millones de euros, que tendrá que aportar dinero toda la Isla y que no estará antes de 2030. También advirtieron de que el proyecto supondría la demolición de viviendas y de que, en algunos casos, serían pagadas «a precio de solar» al no estar en suelo urbano consolidado. Se da la circunstancia de que en aquel entonces CC estaba en la oposición, mientras que ahora gobierna en pacto con el PSOE.

En cuanto a la rueda de prensa de este miércoles, Rosa Dávila también se refirió a la creación de un tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, en sentido descendente, «que probablemente va a abordar el Cabildo por importe de 55 millones de euros conjuntamente con otros enlaces que también van a facilitar la movilidad». En los próximos días se llevará a cabo una reunión entre los equipos técnicos de ambas administraciones para analizar esta actuación en la zona.

«Igualmente existe acuerdo para que determinadas travesías que pasan por la trama urbana de La Laguna, y que actualmente son de titularidad insular, puedan ser urbanizadas, con sus correspondientes aceras, luminarias y mobiliario urbano, y ser recepcionadas por el Ayuntamiento, pasando a ser de titularidad municipal», recoge la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento de La Laguna tras la rueda de prensa. En este apartado figuran la carretera de las Mercedes, San Miguel de Geneto, San Bartolomé de Geneto o la que une Tejina y Tacoronte.