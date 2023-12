El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado un proyecto de recuperación ambiental en las zonas de Mesa Mota y la ladera de San Roque, para el que ha procedido a la contratación, durante tres meses, de 76 personas desempleadas. La actuación se enmarca dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario y cuenta con un presupuesto de 322.000 euros, gracias a una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal y a la propia aportación municipal.

El proyecto dio comienzo el pasado 1 de diciembre y se prolongará durante tres meses. Se ha planteado que la ejecución se realice en época invernal una vez hayan transcurrido las primeras lluvias, para contar con el terreno mojado o húmedo y con al menos la temporada invernal por delante.

Las labores previstas se irán realizando en función de las «condiciones edafoclimáticas», según informó el Ayuntamiento. Las plantaciones estarán sujetas al contenido hídrico del suelo, «de modo que no se realizarán si no hubiese lluvia suficiente o las previsiones climatológicas no lo aconsejarán». En el caso de que esta eventualidad ocurriera, se insistirá en las labores de control de especies invasoras y tareas de silvicultura y mantenimiento de especies que se consideren convenientes.