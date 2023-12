José María García Maury en una habitación de hotel sentado sobre la cama, sujetándose la cabeza con las manos y sin saber cómo salir de un atolladero personal con múltiples aristas. Así arranca Más allá de mi piel, una obra autobiográfica en la que este lagunero mixtura 58 años de experiencias vitales. Confluyen en ella unos problemas de salud superados de forma sorprendente, un retrato en primera persona de La Laguna más conservadora y, sobre todo, la determinación de quien se salió del camino que le habían marcado y optó por vivir de la forma en que consideró más oportuna.

José María García Maury Verdugo es piloto de líneas aéreas. Nació en 1965 y estudió Filología Inglesa. Ha impartido clases de idiomas y ha enseñado música. Le apasiona el piano y los instrumentos de cuerda. Entre sus múltiples facetas también han estado la pintura y la escritura, y hasta coqueteó con el Periodismo en su juventud. Es conocido en el casco histórico de La Laguna; entre otros motivos porque durante años fue un activo participante de su intrahistoria. Tal es así que llegó a presidir la Esclavitud del Cristo, la más conocida y numerosa de las cofradías religiosas de la ciudad.

Tras convertir hace algunos años en exposición las fotos que había ido tomando desde la cabina del avión, su nueva aventura creativa ha sido lanzarse a escribir su primer libro. «Sentí que mi vida podía tener una dimensión más allá de lo rutinario y, quizá, ser espejo o inspiración para que cualquier persona pudiese afrontar sus propios desafíos», expone sobre las motivaciones que lo movieron a embarcarse en este proyecto. Fue una posibilidad que se le presentó de improviso y que decidió aprovechar.

García narra su tránsito de un entorno conservador a una forma de vivir más flexible

A partir de la escena del hotel recorre experiencias de infancia y juventud, tensiones familiares, avatares profesionales en la extinta compañía de vuelos chárter Futura... Hay de todo un poco, también momentos muy íntimos. «Una frase que hemos oído desde niños es esa de que la verdad os hará libres. Alguien me preguntó si estaba dispuesto a que los demás conocieran de mí los detalles que cuento en el libro y mi respuesta fue que sí, porque era la verdad», afirma. «No me acongoja el juicio de nadie», apostilla.

Reinventarse

«El punto central de lo que yo trato de expresar es la capacidad que todos tenemos de reinventarnos», pone de relieve el autor. Y es que Más allá de mi piel no se queda en una concatenación de vivencias; García también introduce sus reflexiones, resalta el poder de la mente o plantea experiencias que tienen una lectura en clave de superación. Indica que buscó hacer hincapié en la «capacidad para encontrar recursos en uno mismo». Y añade: «Yo siempre estuve buscando recursos fuera, hasta que me di cuenta de que eso puede servir de ayuda, pero no deja de existir el problema; lo más importante es la fuerza propia».

La Laguna más profunda es el telón de fondo de buena parte del relato. Allí se crio, y de allí, durante años e incluso décadas, decidió ir tomando progresiva distancia. De entrada rompió con el futuro que le habían diseñado y buscó su propio camino fuera de unos esquemas muy definidos que no acababa de compartir.

«Sentí que mi vida podía inspirar a otros para afrontar sus propios desafíos», apunta el autor

«Yo no podía imaginarme una vida lejos de mi casa, viviendo en otro país. La ciudad en la que desarrollé prácticamente toda mi vida es como mi refugio», confiesa en las páginas de Más allá de mi piel cuando aborda el cierre de Futura y la decisión de algunos de sus excompañeros de irse a volar a aerolíneas de países exóticos. Y es que, pese al proceso de cambios personales que narra José María García Maury, su relación con la Ciudad de los Adelantados se ha mantenido inquebrantable.

Seis meses de trabajo

La obra se encuentra dentro de la serie Chronos, de Europa Ediciones, y está prologada por los dos hermanos del autor. Cuenta con unas 250 páginas y le llevó alrededor de seis meses de trabajo. Actualmente se encuentra a la venta en la Papelería Peba, en la lagunera calle de La Carrera; en Agapea, en la avenida Tres de Mayo, y a través de internet, en https://www.europabookstore.es/productos/mas-alla-de-mi-piel-jose-maria-garcia-maury-verdugo/. Su presentación tendrá lugar el 18 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, en el Casino de La Laguna.

Por lo pronto, las sensaciones que tiene desde que la publicación vio la luz son positivas. Según apunta, mensajes como el de un colega que le envía una fotografía a 38.000 pies de altura con un ejemplar del libro o los de amigos que se han sentido identificados con alguna vivencia le dan sentido al trabajo realizado.