La tesis de los jardines de La Laguna

Los jardines de pocos municipios de Canarias pueden presumir de haber sido estudiados con el grado de detalle de los que se encuentran en La Laguna. Es el resultado de años de trabajo del ya doctor ingeniero agrónomo Francesco Salomone Suárez, que en su tesis Inventario florístico y propuesta de mejora de los jardines públicos del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife (Islas Canarias) ofrece una radiografía minuciosa y actualizada de las circunstancias que rodean a los jardines y al bosque urbano local. Su esfuerzo se ha visto recompensado recientemente con dos galardones, uno de ellos el Premio Nacional de Jardinería 2022 a la mejor publicación científica.

Desde sus inicios profesionales, Salomone centró su atención en el mundo de la planta ornamental en toda su extensión: producción, comercialización, jardinería… Ya en 2001 empezó a trabajar en el Ayuntamiento de La Laguna, donde es el técnico responsable de los jardines. Según recuerda sobre los comienzos de su labor en el Consistorio, transcurrió poco tiempo para que detectase algo: «Los jardines de las zonas históricas tenían la necesidad de ser tratados de una forma distinta, porque sus connotaciones, su antigüedad y su historia exigían que fuesen gestionados de un modo muy particular, muy preciso».

Aquella circunstancia llevó a que se pusiese a trabajar en el campo de la jardinería histórica. O, lo que es lo mismo, a robarle horas a las tardes, a los fines de semana, a las vacaciones... Eran los primeros pasos de su trayectoria en el terreno de las publicaciones científicas. En torno a 2010 comenzó a armar la tesis. «¿Cómo la hago?, ¿qué datos recojo?, ¿cómo la organizo?, ¿cómo se diseña?...» fueron algunos de los interrogantes que tuvo que resolver inicialmente. Sentadas las bases, fijó el período de estudio entre 2013 y 2018.

Sobresaliente ‘cum laude’

Dirigida por Antonio García Gallo y codirigida por Octavio Rodríguez Delgado –ambos doctores y profesores del Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna–, Salomone defendió la tesis en julio de 2021. «La acabé en la pandemia; aproveché el encierro para darle el último empujón», detalla. Obtuvo un sobresaliente cum laude. Y ahora han venido los galardones. El pasado 26 de mayo, durante la cena de clausura del XLVIII Congreso de Parques y Jardines Públicos, celebrado en Zaragoza, recogió el Premio Nacional de Jardinería 2022 a la mejor publicación científica en el ámbito de la jardinería. Son estos unos premios que organiza la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP). Más recientemente, esta misma semana, recibió un accésit de los Premios a la Naturación y Agricultura Urbanas, que organizan el Foro Agrario y la Sociedad Española para la Promoción de la Naturación Urbana y Rural (Pronatur).

¿Y qué se puede encontrar entre sus páginas? Basta un primer vistazo y un mínimo conocimiento del método científico para detectar indicadores de que estas encierran algo más que la búsqueda de un título de doctor: 458 páginas, más de 200 fichas en las que se analizan una a una las especies del bosque urbano de La Laguna, un minucioso índice taxonómico u ocho hojas de bibliografía. Las explicaciones de Salomone lo confirman: «Esto no me lo ha encargado nadie. Es prurito, amor propio, algo que hago porque me apetece, por gusto, incluso por diversión», sostiene. «Quería aprovechar mi tiempo para producir algo que pudiese ser utilizado por el resto de compañeros, de técnicos y de profesionales para enfrentarse a los problemas con alguna experiencia», manifiesta.

Francesco Salomone indica que, a grandes rasgos, su tesis es una «síntesis» de la jardinería local. «El trabajo da una idea de en qué consiste la jardinería de este municipio, que es muy peculiar y singular en el ámbito canario. Es extremadamente diversa. Nosotros podemos hacer jardinería de ámbito tropical, pero, al mismo tiempo, en el casco histórico y en los alrededores tenemos una jardinería de ámbito continental; un ejemplo es el uso de los olmos», contextualiza. Lo anterior lleva a que él y su equipo tengan que afrontar problemas técnicos de diversa índole. Y es que, apunta, La Laguna es «una excepción dentro de la jardinería en Canarias».

Además del inventario de especies, el documento también estudia la evolución de la jardinería lagunera desde la fundación de la ciudad histórica hasta la etapa actual. Destaca que hoy siguen existiendo unos jardines que se pueden considerar históricos, entre los que sobresalen el Camino de Las Peras (la alameda más antigua que se conserva en Canarias, con 240 años de historia), la céntrica plaza del Adelantado (180 años) o el Camino Largo. «Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, en coincidencia con el potente crecimiento demográfico y expansión urbana de ese período, cuando la jardinería sale del ámbito inicial de la ciudad histórica», recoge en las conclusiones.

453 especies, 301 géneros

«A partir del inventario vegetal de los jardines municipales realizado en el último año de la serie, correspondiente a 2018, se ha elaborado un catálogo florístico que contiene un total de 453 especies, de 301 géneros distintos, pertenecientes a 100 familias». Esa es otra de las conclusiones obtenidas tras los años de estudio, en los que también dio con 14 especies consideradas invasoras atendiendo a la legislación vigente. Estas representaban al cierre del estudio realizado «poco más del 3%».

El origen de las especies inventariadas abarca «multitud de regiones de todos los continentes». Se sitúa a la cabeza la «subregión Canarias-Madeirense», con 45. «Se ha confirmado la existencia en los jardines municipales de una flora extremadamente diversa, sin una clara predominancia de determinadas especies», explica. En cuanto al bosque urbano (árboles, palmeras y arbustos con porte alto) se contabilizaron 20.676 ejemplares, de 227 especies diferentes, que pertenecen a 138 géneros y 56 familias.

«El municipio alcanza un promedio de 13,31 árboles por cada 100 habitantes, lo cual se acerca bastante a la ratio nacional de 14,4 de media de la encuesta realizada en 2015 por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Este valor se supera en las zonas periféricas más populosas del municipio, como son La Cuesta y Taco, con 16,1 y 15,93 árboles por cada 100 habitantes», completa el autor. Esta especie de biblia de los jardines de La Laguna va incluso un paso más allá y tasa el bosque urbano público del municipio, que alcanza un valor de tasación total de 60.545.398,14 euros. Por zonas, destacan los 17.999.093,38 euros de Taco, 16.358.847,7 del centro y 12.666.756,07 de La Cuesta.