La Fiscalía de la Audiencia Provincial entra en la pieza separada del caso reparos sobre Santiago Pérez. El Ministerio Público solicita al juez César Romero Pamparacuatro que verifique si las llamadas que manifestó haber recibido Javier Abreu, exconcejal de La Laguna, para que se portara “bien” en su declaración como investigado del caso reparos procedían del denunciante de esta causa, Santiago Pérez, concejal de Urbanismo de La Laguna y senador del PSOE, y dos personas de su entorno. La Fiscalía Provincial, que dirige María Farnés, se persona en el procedimiento abierto por Pamparacuatro, magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, para determinar si Santiago Pérez, la letrada que le representa en el caso reparos –Sandra Rodríguez, vocal de la Comisión de Ética del PSOE de Canarias– y un alto funcionario del Ayuntamiento –de la máxima confianza de Pérez– intentaron condicionar a Abreu.

Javier Abreu presentó el pasado jueves día 8 en el Juzgado de la Ciudad de los Adelantados el registro de las llamadas que dijo recibir en sus teléfonos fijo y móvil de Santiago Pérez, Sandra Rodríguez y el funcionario antes de su declaración judicial del caso reparos del 5 de noviembre. La Fiscalía pide ahora, tal como adelanta Radio Club Tenerife, que el Juzgado compruebe si esos teléfonos efectivamente pertenecen a las personas denunciadas por Abreu. El 4 de marzo, César Romero Pamparacuatro tomó declaración a Javier Abreu para determinar si hay indicios para llamar a declarar como investigados a Santiago Pérez, Sandra Rodríguez y el funcionario aludido por Abreu por presuntos delitos contra la administración de la Justicia. Ese día, Abreu no pudo entregar los registros de las llamadas al no encontrarse en la sala la funcionaria encargada de custodiar la documentación. Abreu lo hizo el pasado jueves 8 tras haber esperado por el requerimiento de esta funcionaria.

Sensación de “pánico”

“Al principio tuve una sensación de agobio, de cierto miedo. Con posterioridad a mi declaración judicial [del caso reparos], esa sensación se convirtió en pánico”. Esto reveló Javier Abreu al juez César Romero Pamparacuatro en unas declaraciones –como testigo– en las que refrendó lo que ya señaló –como investigado por presunta prevaricación continuada– en la comparecencia del 5 de noviembre: las presiones de Santiago Pérez y Sandra Rodríguez para que les favoreciera. El ex teniente de alcalde sustuvo en ambas comparecencias judiciales que la intención de Santiago Pérez y Sandra Rodríguez era que reforazara la denuncia del caso reparos, cuyo objetivo es el líder nacionalista y rival político de Santiago Pérez, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Al no hacerlo –sino todo lo contrario–, Abreu aseguró a Pamparacuatro haber sufrido presuntas represalias: “Íbamos de copas y venían a mi casa. Pero van y me meten en la denuncia del caso reparos por mantener las actividades extraescolares y los comedores, de lo que me enteré por periodistas, no por ellos. La consecuencia: estoy en paro, pues nadie contrata a un imputado, prohibieron que volviera a un cargo municipal y me han hecho la vida muy difícil. He perdido amigos y oportunidades”.

Fue la propia fiscal jefa de la provincia tinerfeña, María Farnés, la que pidió la apertura de esta pieza separada inmediatamente después de escuchar en el Palacio de Justicia lagunero las denuncias de Abreu, el 5 de noviembre, contra Santiago Pérez. Ese día, Abreu aseguró que le llegaron a prometer la retirada de su imputación en el caso reparos pues realmente iban por Fernando Clavijo. Este caso, que lleva el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna, investiga la prórroga de contratos de servicios públicos en el Ayuntamiento lagunero gracias al levantamiento de los reparos del interventor municipal, una práctica amparada por la ley. La mayoría de estos levantamientos los realizaron los alcaldes de CC entre 2013 y 2017, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, pero también representantes del PSOE como Javier Abreu, que gobernaron en pacto con CC esos años. Al realizar una denuncia por un periodo de tiempo determinado, esta también afectó a un Abreu que en el momento en que fue presentada a la Fiscalía era socio y amigo de Santiago Pérez.

El caso reparos es la segunda denuncia de Santiago Pérez contra los líderes nacionalistas de La Laguna. La anterior fue el caso grúas. El 9 de mayo de 2020, después de una instrucción polémica que hizo que Clavijo se presentara a las elecciones a la Presidencia del Gobierno de Canarias de 2019 con el peso de una imputación judicial, el Tribunal Supremo archivaba la causa –sin llegar siquiera a juicio– al no apreciar el menor indicio de prevaricación y malversación de caudales públicos. La misma María Farnés fue la fiscal que acusó de esos delitos al expresidente de Canarias.