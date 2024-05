Albares: "Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer el estado de Palestina"

En 48 horas, este próximo 28 de mayo, tendrá lugar el reconocimiento formal del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega, y lo hará en medio de una ofensiva israelí que no da tregua a la Franja de Gaza, y que la ministra de defensa española, Margarita Robles, calificaba este sábado durante el día de las fuerzas armadas de "auténtico genocidio". En vísperas de la decisión, el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, se reúne este domingo en Bruselas con el primer ministro palestino y responsable de exteriores, Mohamed Mustafá.

Albares no ha entrado en las palabras de Robles y ha indicado que se trata de la opinión de la ministra pero sí ha avisado al Gobierno de Binyamin Netanyahu que nadie amedrantará a España y ha calificado de “escandaloso” y “execrable” un video difundido por el ministro israelí de exteriores, Israel Katz, en el que mezclan imágenes de bailaores flamencos y atentados de la organización terrorista Hamas y en el que figura un mensaje: “Pedro Sánchez, Hamas le agradece su servicio”.

“Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer el estado de Palestina, ni tampoco vamos a caer en provocaciones que nos desvíén de nuestro objetivo de paz”, ha advertido Albares durante su comparecencia con Mustafá. El jefe de la diplomacia española también ha dicho que el video “me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamas desde el primer momento y en todas sus acciones”, ha añadido.

El anuncio de los tres países europeos de reconocer al estado palestino ya fue recibido la semana pasada en Israel con enfado y duras palabras de sus responsables diplomáticos. “La historia dejará constancia de que España, Noruega e Irlanda decidieron conceder una medalla de oro a los asesinos y violadores de Hamás", llegó a decir Katz, que se opone tajantemente a reconocer un estado que ve como una amenaza existencial para Israel.

Actualmente son nueve los Estados miembros que reconocen al Estado palestino, aunque la mayoría dieron el paso hace más de tres décadas, en 1988 tras la declaración unilateral de independencia del consejo nacional palestino y cuando todavía formaban parte de la órbita soviética. Es el caso de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República checa y Rumanía. El último Estado miembro en incorporarse a este grupo fue Suecia en el año 2014 cuando ya era miembro de la UE.

Desde entonces y pese a que todos los Estados miembros apoyan la solución de dos estados como vía para alcanzar la paz en la región, ningún país de la UE había osado formalizar un reconocimiento que para algunos países y diplomáticos es “simbólico” y “político” y se produce por razones de “política interna”. Mustafá, que estará en Madrid el próximo miércoles, ha agradecido a España el paso que dará el miércoles y que espera espolee a otros países a seguir el mismo camino. “Proporciona un cimiento sólido para un proceso irreversible”, ha dicho insistiendo en que espera otros reconocimientos antes de finales de año.

La decisión estará este lunes en la reunión de ministros de exteriores de la UE en la que está previsto hacer un repaso a la situación en Oriente Próximo. Al encuentro asistirán también los ministros de exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el secretario general de la Liga Árabe para hablar de una propuesta de paz para la región.

“Escucharemos a los actores regionales para que nos digan si piensan que esto impacta en la dinámica de la región, pero no creo que tenga influencia en las acciones que se están discutiendo para la región”, apuntan fuentes diplomáticas suecas que insisten en que el reconocimiento es una decisión de índole nacional. “Es una competencia y un privilegio nacional. La Unión Europea no entra en esa cuestión y no creo que vaya a haber ningún tipo de declaración. Nuestros Estados miembros están en posiciones diferentes. Algunos han reconocido, otros no” aunque “todo el mundo está de acuerdo en que la solución de 2 estamos es el único resultado viable para lograr una solución”, añade un alto cargo europeo.

Antes de la cita de ministros de exteriores de la UE, y a la que asistirán media docena de jefes de la diplomacia de los países árabes, Albares también tiene previsto encontrarse con sus homólogos de Irlanda, Micheal Martin, y Noruega, Espen Garth Eide, con quienes ofrecerá además una rueda de prensa conjunta para cerrar filas sobre una decisión que esperan sirva para convencer a otros países de la UE a seguir sus pasos. En marzo, además de España e Irlanda, también firmaron una carta apoyando el reconocimiento Eslovenia y Malta. Bélgica, por su parte, es otro de los países que ha mostrado su disposición a reconocer la existencia del Estado palestino aunque de momento considera prematuro dar el paso.