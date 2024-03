Canarias cuelga el cartel de 'sold out'

Canarias ya no es solo un importante plató internacional de cine, también se ha convertido en escenario para los mejores artistas del mundo. El Archipiélago vive un momento de auge en el campo de la industria musical y se ha colado con fuerza en el circuito internacional con algunos de los intérpretes más importantes. Ed Sheeran, Robbie Williams, Marc Anthony o María Becerra son solo algunas de las voces que recalarán este año en las Islas, que colgarán el cartel del sold out (todo vendido) al menos en el número, variedad y calidad de sus conciertos.

Como en el caso de la industria audiovisual, los beneficios fiscales de los que disfruta el sector en el Archipiélago desde 2021 están detrás de este boom. Los portavoces de la Asociación de la Industria Musical Canaria, Aimca, así lo reconocen. El cambio definitivo se produjo cuando las exenciones que desde hace años beneficiaban el desarrollo de la industria audiovisual, y que derivan del régimen específico del que disfruta el Archipiélago a nivel europeo, se equipararon también para la producción de conciertos.

Asimismo, y desde el pasado 2023, cualquiera que participe –incluido el inversor peninsular– en la financiación de espectáculos en vivo realizados en Canarias podrá aplicar la deducción de un 40% (en la Península es solo del 20%). A esto hay que añadir otras salvedades impositivas como el IGIC o la convocatoria de subvenciones por parte de otros departamentos regionales como Promotur, que colaboran en este tipo de iniciativas conscientes de la promoción exterior que implican.

Canarias es mucho más que un destino de sol y playa. Si antes los turistas llegaban atraídos por el buen tiempo, ahora también son otros muchos los que quieren acudir al concierto de su artista favorito. Así, grandes citas musicales de los últimos tiempos en las Islas, como las actuaciones de Sting, Pet Shop Boys, Maná o Aerosmith, reunieron a públicos de diferentes nacionalidades en localidades como Las Palmas de Gran Canaria o Puerto de la Cruz.

Otras instituciones como el Cabildo de Tenerife también se están sumando a estos apoyos. De hecho, el pasado viernes anunció su compromiso de incrementar las convocatorias de ayudas a estos eventos en 300.000 euros durante los próximos tres años, a razón de 100.000 euros por ejercicio. Si este 2024 la cuantía insular destinada a este objetivo es de 700.000 euros, en los próximos tres años rondará el millón.

A esta beneficiosa situación económica hay que añadir otros dos factores relacionados con la pandemia, que paralizó totalmente la programación de encuentros de este tipo entre 2020 y 2021. Esto dejó muchas giras en suspenso que ahora, poco a poco, se están retomando. Los promotores, además, han vuelto a su actividad con más ganas que nunca después de ese parón.

Tras la pandemia, la población mundial ha demostrado que tiene ganas de disfrutar de la música en directo y los organizadores de conciertos han respondido a esa demanda con una variada oferta que, incluso, se podría considerar insostenible en el tiempo. «Macrocompetencia» es el término empleado por algunos de los responsables de estas grandes citas y que comienzan a temer que el público no pueda hacer frente a tan variadas propuestas y la venta de entradas comience a descender sin que haya vuelta atrás. Otros, sin embargo, confían en que sea el propio mercado el que equilibre la situación y apuestan por la especialización de la oferta con festivales dedicados a la diversidad, el feminismo o la sostenibilidad medioambiental.

En Canarias existe también la posibilidad de realizar grandes conciertos al aire libre a lo largo de todo el año, sin que el mal tiempo sea un factor a tener en cuenta. Además, los promotores disponen de grandes y variados recintos que van desde espacios deportivos hasta parques acuáticos, pasando por aparcamientos al aire libre y campos de golf. Leo Mansito, de NewEvent, insiste en la importancia del clima: «El pasado mes de noviembre celebramos el concierto de Marea en el aparcamiento del Palmétum, en Santa Cruz de Tenerife, y eso, en cualquier otra parte de España hubiera sido impensable».

Sin embargo, existe un hándicap insalvable: el de la distancia respecto al territorio continental. Traer una gran producción hasta las Islas requiere de más tiempo, concretamente entre una semana y diez días extras para traslado de material. Y el tiempo es dinero. Hay ocasiones en las que a los artistas les es más rentable programar varias citas en ciudades como Madrid o Barcelona que hacer el parón que implica trasladarse hasta Canarias. Un ejemplo es el reciente intento de programar a Karol G, que chocó de bruces con la logística. La distancia impidió a la bichota incluir su visita al Archipiélago entre las fechas previstas en Lisboa y Madrid. Mañana Será Bonito Tour llenará tres estadios Santiago Bernabeu en tres jornadas consecutivas y eso, claro, es más rentable que visitar el Archipiélago.

Otro escollo es la enorme competencia. Los festivales canarios deben medirse con los otros 800 que se celebran a lo largo de toda la geografía española cada verano. Los empresarios locales deben jugar ahí la baza del ingenio. En el caso de Sonidos Líquidos, la cita que se celebra cada mes de junio en La Geria, Lanzarote, su director, Neftalí Acosta, destaca que «el hecho de tocar en medio de volcanes le hace tilín a muchas bandas». Acosta reconoce que deben invertir más dinero para traer a grandes artistas porque «ofrecemos lo que se pueden considerar unas vacaciones pagadas y, a lo largo de los años, miembros de diferentes bandas han decidido quedarse unos días más para hacer submarinismo, senderismo, sesiones de fotos o grabar sus videoclips en las Islas». «En Canarias contamos con alicientes que pueden hacer que los artistas rebajen sus pretensiones económicas para visitarnos».

José María de la Cova –responsable del Cook Music Fest– también lamenta la «increíble competencia» de la industria. En su caso, esta le obliga a pagar a los artistas por encima de sus cachés habituales. Las citas más importantes están moviendo, como mínimo, un millón y medio de euros. Un montante que en ningún caso se ve compensado con la venta de entradas, de ahí la importancia de los incentivos para garantizar su viabilidad.

Mansito y De la Cova coinciden en señalar que actuaciones de esta importancia conllevan meses, e incluso años, de negociaciones. De hecho, este último tiene ya confirmados algunos de los nombres que formarán el cartel del Cook Music Fest del año 2026. Mansito, por su parte, se revela contra el tópico de que Canarias no puede participar en los circuitos de conciertos de grandes artistas internacionales. No en vano, su padre fue el promotor de la histórica actuación de Michael Jackson en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en 1993. «Lo que deseamos es que el público canario no tenga que coger un avión para ver a sus cantantes favoritos y eso lo estamos logrando trayendo a Rosalía, Maluma o Sebastián Yatra».

Los amantes de la música lo tendrán difícil para escoger entre las citas previstas durante los próximos meses. A continuación, un avance de los principales conciertos y festivales:

Farra World es la promotora encargada de algunos de los grandes festivales de música electrónica que se celebran, sobre todo, en el sur de Tenerife, aunque también tiene presencia en Gran Canaria. Son los responsables de I Love Music, La Misa, Ritmos del Mundo, Sunblast, ElRow o The Mass. En los próximos meses, traerán a las Islas a Mike Towers, Solardo o Franky Rizardo, entre otros.

Mientras, el Tenerife Music Festival, que nace este año, tendrá lugar los próximos 8 y 9 de junio. Este encuentro implica la alianza de dos grandes productoras musicales de las Islas, Farra World y NewEvent, que se han propuesto crear una nueva parada obligatoria en el calendario de conciertos del verano. Con un cartel eminentemente nacional, en el que destacan nombres como La Oreja de Van Gogh o Rozalén, tiene como principal atractivo al puertorriqueño Marc Anthony.

La siguiente cita del calendario musical viaja hasta Lanzarote con Sonidos Líquidos. Para esta nueva edición, que se celebrará el 8 de junio, han anunciado varios nombres entre los que destacan los islandeses GusGus, los británicos Deadletter y el gallego Xoel López. No obstante, Sonidos Líquidos también ha lanzado The Belingueo, citas en pequeño formato con aforo reducido en las que también se reúnen grandes nombres internacionales como los suizos The Next Movement, que visitarán Lanzarote el 21 de abril.

Otra escala internacional será la que tendrá lugar el 15 de junio en el Campo de Golf de Costa Adeje. El artista colombiano Camilo estará por primera vez en directo en Tenerife (ya participó en la edición del año pasado del Granca Fest) en el que será el arranque de su gira por España. Ya se han vendido más de 11.000 entradas para esta jornada.

Boombastic Festival vuelve a elegir Gran Canaria para celebrar una de sus citas de 2024. Su segunda edición tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en el anexo al Estadio de Gran Canaria. Por ahora han sido confirmados artistas como Lola Índigo, Nicki Nicole, Rels B y Yandel.

El británico Ed Sheeran es, por su parte, una de las grandes sorpresas de este año. Estará el 29 de junio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, que recupera su faceta como sede de grandes conciertos. Sus 16.000 entradas se agotaron en apenas 15 minutos. Pese a que en un principio iba a ser la única parada en España de su gira Mathematics Tour, el cantante añadió otra en Santiago de Compostela para el 6 de julio.

El reguetón, ritmo latino por excelencia que ha traspasado fronteras, tiene en Tenerife una cita fija que cumple su tercera edición y recala, este 2024, en la explanada del muelle de Santa Cruz con la presencia del productor discográfico puertorriqueño Tainy, el cantante dominicano El Alfa y el incombustible Bryan Myers. Las fechas: el 29 y 30 de junio.

Otro de los grandes festivales del verano es el GranCa Live Fest que, en su tercera edición, se consagra como una de las citas ineludibles. En sus primeros años contó con nombres como C. Tangana, Marc Anthony, Maluma o Rosalía. Los días 4, 5, y 6 de julio –amplía un día su programación con respecto a ediciones anteriores– se unirán a su plantel de estrellas Robbie Williams, Black Eyes Peas, Maná, Juanes y Pedro Capó.

Con varias ediciones a sus espaldas, Cook Music Fest se ha convertido en referente de la música latina y ya en entregas anteriores reunió a artistas de la talla de Luis Fonsi o Rubén Blades. Este año, a falta de cerrar su cartel, ya ha confirmado los nombres de Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y Aitana.

El Isla Bonita Love Festival tiene su escenario en el Puerto de Tazacorte, en La Palma. Tendrá lugar entre el 22 y el 28 de julio. En ediciones anteriores ha conseguido la asistencia de estrellas como Juan Luis Guerra, Quevedo, la argentina Nickie Nicole o Alejandro Sanz.

Curiosamente, esta misma semana se anunció la celebración de un nuevo festival en Tenerife, TLP Music, en el que no solo se ofrecerá música sino que también habrá videojuegos y nuevas tecnologías. El 26 de julio, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el concierto del colombiano Manuel Turizo y Tito el Bambino, que compartirán escenario con artistas locales.

La productora Mar Abierto tiene previstos varios conciertos fuera de sus festivales habituales. Cruz Cafuné cerrará su gira en Tenerife el próximo 6 de abril después de haber agotado las 12.000 entradas disponibles en un suspiro. También esperan agotar con la cita de Saiko prevista para el 3 de agosto. Es una de las empresas que más dinero invierte en conciertos repartidos por todas las Islas y tiene cuatro marcas en activo: el Festival Mar Abierto, con 18 años a sus espaldas; el Mujeres World Fest, un encuentro feminista del que aún no se conoce el cartel pero que suele celebrarse en agosto; el Clásicos en Colores, en colaboración con la Fundación Alfredo Kraus; y el Peñón Rock, que este año se traslada a la capital tinerfeña con Hombres G como cabeza de cartel.

Dentro de la temporada de Mar Abierto los conciertos previstos son: Antoñito Molina (3 mayo en Tenerife, 4 de mayo Fuerteventura y 5 de mayo en Gran Canaria), Silvia Pérez Cruz (4 de junio en Gran Canaria), Luz Casal (17 de mayo en Fuerteventura y 19 de mayo en Tenerife); Loquillo (13 de septiembre en Gran Canaria) y María José Llergo (4 de octubre en Gran Canaria).

El ResisTIME se ha colado también en la lista de grandes festivales de verano y ofrecerá el primer concierto en España de la gira de 2024 de la Nena de Argentina, la cantante María Becerra. Se celebrará en el recinto de las fiestas de la Bajada del Pino, en El Paso, los días 3 y 4 de agosto y también estarán Yandel y los venezolanos Mau y Ricky.

Previsto para los próximos 23 y 24 de agosto, Phe Festival llegará de nuevo a Puerto de la Cruz con una de las propuestas más atractivas de la esfera de la música indie. Si el año pasado los británicos Orbital pisaron el escenario del muelle pesquero, este año el cartel incluirá a los neoyorquinos de !!! (Chk Chk Chk), referentes de la escena disco-pop en los noventa.

Finalmente, Sum Festival traerá a Gran Canaria artistas nacionales los próximos 4 y 5 de octubre. Para este año ya han sido confirmados Beret, Dorian, Shinova o Arde Bogotá, entre otros. Otra cita centrada en la música en español es el Fiestoron, que ya ha celebrado seis ediciones y prepara su celebración para el 9 y 10 de agosto en Arucas.

