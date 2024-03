Jairo Núñez: «Este 'boom' de conciertos no será solo flor de un día»

Representa en Canarias a un sector que pese a vivir un momento de auge viene de pasar situaciones muy duras con la pandemia, ¿no?

Sí claro, siempre ha sido muy precaria la situación con el sector pero yo creo que la recuperación se debe esencialmente a varias apuestas que hizo el Gobierno después de la crisis sanitaria. Hasta ahora, la industria audiovisual y del cine en Canarias tenían una serie de deducciones fiscales que ayudaban a que esas producciones vinieran a rodar y que no se estaban aplicando al mundo de la música y de la cultura en general. El Gobierno tomó una decisión, y estamos hablando del Ministerio de Cultura, y desde 2021 se están aplicando también al sector. Eso ha animado a la industria a hacer más producciones porque son más rentables.

¿Es esa la burbuja de oxígeno que ha animado a los empresarios a arriesgarse más y ha provocado este boom con conciertos de muchos artistas internacionales?

Es uno de los motivos. Otro, a nivel más regional, es que en la pasada legislatura el Gobierno de Canarias abrió una serie de patrocinios y subvenciones que contemplan la transversalidad de este negocio. Un ejemplo, desde Turismo y a través de Promotur los empresarios de los conciertos se están beneficiando de una serie de subvenciones a las que antes no tenían acceso. Entre eso y las deducciones fiscales, se están beneficiando de unos apoyos institucionales que antes no se contemplaban. También es cierto que a eso hay que unir que había una sed de ponerse de nuevo en marcha después de la pandemia, que paralizó todo el sector que obviamente depende totalmente del público. Había ganas de volver a desarrollarse. Además, hay que tener en cuenta que muchas giras que fueron pospuestas en los años 2020, 2021 y 2022 están volviendo ahora. Se nota que había artistas que se pararon y que vuelven a girar y, por lo tanto, la industria musical está muy en auge.

Además de esos beneficios, ¿qué es lo que anima a esos artistas nacionales e internacionales a escoger Canarias pese al esfuerzo logístico que conlleva traer una producción hasta el Archipiélago?

La dificultad de Canarias siempre ha sido la distancia con el continente y el encarecimiento de las producciones. Eso es una realidad. En ese sentido, esas deducciones benefician porque son superiores a las que puede tener un promotor en la Península. Con lo que sucede lo mismo que pasa con el cine: hay ciertas producciones a las que venir a Canarias les viene bien con el objetivo de acceder a esos beneficios fiscales. El cine no solo viene a Canarias por nuestros paisajes y el clima y unos servicios profesionales cada vez mejores. El incentivo mayor para hacerlo son las deducciones, que son muy favorecedoras. Eso se está trasladando a la música. Gracias a esas deducciones hay una atracción hacia Canarias que antes no existía. Eso es así.

¿Esas deducciones han logrado poner a las Islas en el mapa internacional de conciertos a la altura de plazas principales como Madrid o Londres?

Es uno de los grandes motivos, sí. Canarias sigue teniendo en hándicap de que cualquier producción internacional en su ruta pierde una semana si pasa por el Archipiélago. Por ejemplo, para que un artista que gira en Europa con una producción grande llegue a Canarias necesita un traslado por barco para que la carga llegue hasta aquí y, después, tiene que volver. El artista pierde entre diez días y una semana de eventos que en el continente serían mucho más fáciles de organizar porque el transporte se podrían hacer por carretera. Es un hándicap que tendremos siempre pero es cierto que esas deducciones –junto al apoyo del Gobierno de Canarias a través del Turismo– favorecen que exista un boom de propuestas musicales, sobre todo. No olvidemos que la música, dentro de las manifestaciones de las artes escénicas, sigue siendo la líder en facturación. De los 34.000 puestos de trabajo que crea la cultura en Canarias, mucho más de la mitad los genera la industria musical.

¿Y sucede lo mismo que ha pasado con el cine? ¿Aumentan y mejoran los profesionales técnicos?

Claro. Lo que está propiciando todo esto es que la exigencia que se deriva de esas giras internacionales provoque que el sector servicios que da Canarias con los productores –que o compran la gira o bien las apoyan para traerlas a Canarias– se profesionalicen y den un servicio más exigente y con mayor excelencia. Y eso, por supuesto, es bueno.

¿Y ya han surgido nuevas empresas al calor de este éxito?

Sí, surgen. No solo las grandes productoras se están afianzando y fortaleciendo sino que las pequeñas productoras y los servicios de todo tipo –desde lo tecnológico a lo logístico a entidades que también participan en la cadena de valor de la cultura– se autoexigen más porque en ese tipo de producciones se les pide más. Con lo cual, la cultura está dejando más riqueza económica en Canarias provocada por este boom.

Por otro lado, ¿cree que hay público suficiente en Canarias para esta ingente oferta de conciertos que se avecina?

Yo creo que los mercados se equilibran por sí solos y que esto, además, no es un caso aislado. El mismo fenómeno se está dando en Europa en general y también en grandes capitales como Madrid y Barcelona. Esas ciudades también están saturadas de eventos. Creo, sin embargo, que es muy positivo. El mercado, al final, se regulará por sí mismo. El público tiene ante sí un gran abanico de posibilidades y eso es bueno para el crecimiento cultural de cualquier pueblo, en todos los sentidos, también en la danza y el teatro. Eso es enriquecedor y la preocupación no debe existir porque el mercado de va a ir regulando en base al éxito o fracaso de los eventos que se están produciendo.

Como productor, cuando toca en la puerta de las oficinas de los grandes artistas nacionales o internacionales para ofrecerles proyectos en Canarias, ¿es distinto a hace unos años? ¿Las Islas han creado ya su propia marca como sede de conciertos importantes?

Canarias siempre ha sido un referente de los dos continentes. Siempre ha sido tierra de paso, desde el descubrimiento de América hasta nuestros días. Hay una riqueza cultural en Canarias que ha provocado que las músicas latinas nacieran y se desarrollaran a través de nuestro territorio. Hablamos, por ejemplo, del nacimiento de la salsa, que luego se traslada desde Latinoamérica hacia Canarias: Rubén Blades, Celia Cruz, Juan Luis Guerra... Toda esa generación de artistas pasa primero por las Islas antes de llegar al continente europeo. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Canarias siempre ha sido conocida pero ahora la estructura geoeconómica ayuda más a que esos grandes artistas se desarrollen en las Islas. Ejemplo: la música urbana. Por un lado tiene los grandes protagonistas en América y Estados Unidos, que llegan a Canarias y luego se desarrollan en Europa. Cuando Maluma y gente de su generación no eran conocidos aún en Europa ya se conocían en Canarias porque forman parte de la idiosincracia y de ese carácter de tierra de paso hacia Europa. Y luego salen tendencias desde Canarias, que es una parte muy positiva también. Los canarios como Quevedo, Bejo, Don Patricio o Cruz Cafuné, los nuevos valores de la música urbana que se exportan desde Canarias salen de aquí porque tienen un fortalecimiento.

¿Hay relación entre ambos fenómenos? ¿Se exporta talento canario al exterior porque hasta las Islas llegan ahora más artistas internacionales que nunca?

Claro, la profesionalización en toda la cadena de valor de la cultura provoca que todo el sector sea más profesional, se exija más y que los cánones de calidad sean superiores. Eso provoca también a que el artista, desde el punto de vista creativo, suba de nivel y encuentre también apoyos en las productoras o agencias que trabajan desde Canarias para exportar su música fuera.

¿Habrá más sorpresas este año con conciertos importantes? Hablamos de que este año pasarán por Canarias artistas de la talla de Ed Sheeran, Robbie Williams o Marc Anthony, por poner tan solo unos ejemplos.

Sí, creo que sí. Se van a anunciar más conciertos con grandes artistas y todos los que puedan llegar a Canarias, bienvenidos sean. Es bueno que el tejido empresarial acceda a ese tipo de eventos y que el consumidor en Canarias tenga la posibilidad de ver a ese tipo de artistas sin desplazarse al continente. Cuanto más amplio sea el abanico del propuestas artísticas, mejor será para la sociedad canaria.

¿Y cree que este boom será solo flor de un día?

Si las deducciones fiscales se mantienen –que tienen visos de mantenerse e incluso mejorarse en la cultura en general– y si la apuesta del Gobierno de Canarias desde la transversalidad con apoyos desde entidades como Promotur y Turismo de Tenerife se mantiene, esto no será flor de un día. Se mantendrá en el tiempo. ¿Habrá promotores que tengan dificultades porque como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico no hay cama pa’ tanta gente? Probablemente. Pero eso pasa en todos los mercados. Lo que sucedes es que no estamos acostumbrados a verlo en este sector y que la cultura tenga este músculo.

Y hablando de camas y de turismo, ¿es verdad que estos conciertos atraen visitantes?

Los datos que maneja Aimca lo demuestran. En el último anuario del Ministerio de Cultura, se cuantifica que un 10 por ciento de los turistas que llegan a Canarias vienen para participar en eventos culturales. El 10 por ciento de 15 los millones de turistas que va a tener Canarias este año es un millón y medio de visitantes que vienen expresamente y se compran una entrada para asistir a un evento. Eso es una aportación que el sector cultural hace, por esa transversalidad, al numero uno en riqueza que es el turismo.

¿Y cuántos puestos de trabajo genera la industria musical en Canarias?

Aproximadamente y según los datos estadísticos están en torno a los 17.000 pero probablemente sean más, porque esa es una cifra de inicios de 2023. Hay 6.500 empresas dedicadas a la industria cultural en Canarias y seguramente el dato habrá aumentado en estos meses. Hay una mayor oferta y las empresas se tienen que dinamizar y ser más competitivas. En mi productora, por ejemplo y en estos últimos meses, he contratado a mucha más gente porque me lo solicita la demanda del sector.

