El centro infantil HigoPico abre una nueva instalación en La Laguna

Los centros de Educación Infantil HigoPico posibilitan desde hace más de dos décadas que los pequeños crezcan en libertad. Este recurso, con sedes en Santa María del Mar, Candelaria y ahora también en La Laguna ofrece comida propia y un horario flexible. Del mismo modo, tiene un proyecto educativo propio que mezcla pedagogía tradicional con pedagogias alternativas (Montessori, Reggio y Pikler). También aplican el método Baby Lead Weaning 2.0. Desde su creación, HigoPico ha atendido a más de 3.000 pequeños, algunos de los cuales están ya en su etapa universitaria, aunque sin perder el contacto.

"Hay niños que estuvieron aquí que ya están terminando la Universidad, y muchas otras historias familiares". Es solo un reflejo del buen trabajo que durante más de veinte años ha realizado el centro infantil HigoPico, un proyecto que nació en La Gallega y que luego se extendió por otros puntos de Santa Cruz (Santa María del Mar) y Candelaria. Ahora, también ha dado el salto a La Laguna.

En algo más de dos décadas, este centro infantil, Escuela Amiga de Unicef –la única en Canarias de 0 a 3 años– y con certificado de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, ha atendido y educado a más de 3.000 pequeños. "Y los que quedan", enfatiza Miso Paradelo, fundadora y CEO de esta empresa. "Si entra una gotita de HigoPico en tus venas, no la vas olvidar jamás", añade.

El nuevo centro con el que HigoPico quiere seguir extendiendo ese amable virus está ubicado en la carretera de Las Canteras, en La Laguna. Su apertura oficial se produjo en septiembre y desde ese tiempo a estas fechas ya se han sumado 17 niños al proyecto, con disponibilidad aún de plazas.

No obstante, no será el único. Según avanza Miso Paradelo, la intención es abrir otro centro de estas características en el sur de la Isla, aunque todavía no se ha definido su ubicación. Incluso, barajan la posibilidad de dar el salto a otra isla. "Todos serán lugares para que los niños crezcan en libertad", recalca.

HigoPico, según detalla Miso, ofrece entre sus servicios cocina propia y casera. De ella se benefician en la actualidad 173 pequeños, aunque la capacidad máxima de los tres centros alcanza los 240. Los productos se le compran a proveedores de la zona y a agricultores autónomos, por lo que la calidad está "garantizada".

A todo esto se une, además, destaca Paradelo, la flexibilidad horaria de los centros HigoPico, que abren de 7:00 a 17:30 horas. "Nos adaptamos a las necesidades de todas las familias, manteniendo, eso sí, un orden y una rutina diaria", puntualiza Miso Paradelo. "Creo que somos el único centro infantil que tiene un proyecto educativo propio que mezcla pedagogía tradicional con pedagogias alternativas (Montessori, Reggio y Pikler" explica.

"Muchos centros se decantan por una o por otra, pero en HigoPico lo hemos unificado. Con ello ofrecemos al niño todo el abanico que puede encontrar la familia a raíz de la reincorporación a la educación infantil de segundo ciclo y, además, damos la posibilidad a la familia de tener el sistema educativo que quiera", subraya Miso Paradelo, quien, en cualquier caso, precisa que "siempre somos muy respetuosos con la educación que cada familia quiera para su hijo".

También detalla que en HigoPico se aplica el método Baby Lead Weaning 2.0, que también se conoce como BLISS. "En el primer plato se hace un aporte de proteínas, garantizando así la cantidad que necesita, triturado a los más pequeños y, poco a poco, en su forma natural a los mayores", concreta Paradelo. El segundo plato, añade, se ofrece en su forma natural a partir del primer año.

"Con ello potenciamos la masticación, lo que contribuye a que su glotis se desarrolle más, por tanto el riesgo de atragantamiento es menor y el desarrollo bucal es bestial", sostiene.

Por otro lado, Miso Paradelo indica que todos los centros HigoPico son bilingües con un proyecto de inmersión linguistica acompañado de introducción al lenguaje de signos español. "Tienes que ver a los bebés cómo comienzan a signar desde muy pequeñitos, lo que incrementa el valor de este proyecto educativo", valora.

En la actualidad, la plantilla de HigoPico está formada por 18 personas. Todo el personal dispone de la titulacion requerida, teniendo el grado de maestro en Educación Infantil o el de Técnico Superior en Educación Infantil.