«Afortunadamente, VOX no es necesario para los pactos de gobierno en el Cabildo. La frase es de Rosa Dávila, consejera electa de Coalición Canaria y líder de los nacionalistas en la Corporación Insular. Cuestionada el día después de los comicios del pasado domingo reconoce que «apenas he dormido porque el recuento fue largo, ya que estuvimos ajustados hasta el final». Dávila se mostró satisfecha porque «el PSOE no va a poder reeditar el pacto del pasado mandato por la desaparición de Ciudadanos y Podemos».