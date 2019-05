El PSOE ratifica su supremacía comarcal en 8 de los 12 municipios

Nada ha cambiado en el sur de la Isla. El PSOE volvió a ejercer su supremacía ganando en ocho de los doce municipios, alcaldías de las que solo tiene en el aire las de Arico y Granadilla de Abona. Mari Brito restauró la mayoría absoluta socialista en Candelaria y José Julián Mena cumplió y alcanzó la mayoría absoluta en Arona, donde se puso de manifiesto el error en el relevo de CC (perdió un concejal registrando el peor resultado de su historia) mientras Arturo González recuperó la mayoría absoluta para Coalición Canaria en San Miguel de Abona. Luisi Castro y su show pueden quedarse sin la Alcaldía de Güímar. La pérdida de dos concejales hace posible otras sumas que la alejarían del poder municipal.

Candelaria

Una de las sorpresas es la mayoría absoluta (11) del PSOE de María Concepción Brito. Tras un mandato muy conflictivo, marcado por las consecuencias de los problemas judiciales motivados por los asuntos heredados y habiendo expulsado a sus socios de CC del gobierno, la socialista se superó a sí misma. CC se hunde con el peor registro histórico: dos concejales. La esperada merma de los ecosocialistas benefició a Cs, nuevo en el consistorio donde se mantiene Vecinos por Candelaria (1) y el PP (4).

Arafo

Juan Ramón Martín tomó el relevo de José Juan Lemes y renovó toda la candidatura, dándole una de las dos alcaldías que tiene Coalición Canaria (se supone que la candidatura era AiArafo-CC, pero la primer parte no aparece por ningún lado oficial) en el Sur. PSOE (3) y PP (2) aumentan un edil e IU sobrevive con el de siempre.

Güímar

De faltarle 27 votos para la mayoría absoluta hace cuatro años, el PP puede quedarse sin Alcaldía al reducir su representación en dos concejales (6) y sumar nueve otras combinaciones al mantener el PSOE sus cinco ediles y duplicar CC los suyos (4). Cs entra y SSP se queda solo con uno.

Fasnia

Con la abstención creciendo 3,5 puntos, Damián Pérez (PSOE) enlazó su tercer mandato con mayoría absoluta frente al tándem nacionalista de antaño, Pedro Hernández-Germán García. Siete a cuatro dejando fuera del consistorio a Cs, PP y Ahora Canarias.

Arico

Vuelve a ganar la socialista Olivia Delgado (5), pero el segundo concejal le da a Primero Arico la llave del futuro gobierno municipal ya que la suma de CC (4) y del PP (2) no alcanza al séptimo edil que garantizaría la gobernabilidad.

Granadilla de Abona

El PSOE vuelve a ganar, pero solo en votos porque CC iguala a ocho en concejales (los socialistas pierden uno que suben los nacionalistas). La repetición del pacto es posible porque PP mantiene sus tres ediles, sin necesitar a Cs esta vez. Entra Sí Podemos Granadilla en detrimento de IUC. Una clave: la abstención, que subió casi cuatro puntos.

San Miguel de Abona

Que Arturo González engancha no lo duda ya nadie. Con él, CC recupera la mayoría absoluta que perdió en 2007, también con él. Sus cuatro años de pacto con el PSOE le pasó factura a los socialistas (5), que cedieron un edil que sumaron los populares (2). Se incorpora Cs (1).

Vilaflor

El hecho singular de que los socios del actual gobierno en funciones fueran los únicos en la contienda electoral se decantó hacia la socialista Agustina Beltrán, que rentabilizó la ausencia de SSP en un escensario casi insólito, puesto que la abstención se redujo (-021). CC (4) se quedó a 17 puntos de la socialista.

Arona

El caso de Arona es uno de los más llamativos en la comarca. Si hace cuatro años el socialista José Julián Mena se quedó a 302 votos del concejal número 13 -hasta entonces el PSOE tenía cinco-, ayer la incertidumbre reinó durante gran parte del recuento, pero logró 14. Es la quinta mayoría absoluta para los socialistas en la comarca, alejando a Coalición Canaria (4) y al Partido Popular (3). En el caso de los nacionalistas, la apuesta por un semidesconocido Antonio García Marichal le supuso un coste importante. Su labor en el Cabildo no encontró respaldo en las urnas aroneras, como tampoco los populares, que optaron -casi por no tener alternativa- por Águeda Fumero. Ciudadanos por Arona no rentabilizó su presencia en el cogobierno con el PSOE. Sus trifulcas internas y la permenente sospecha de su presencia en una moción de censura no son ajenos a la pérdida de un edil. Julio Concepción será la cara de Sí Podemos Arona, tras su papel como consejero insular en el madato que acaba, y Francisco Niño (el último alcalde de CC) vuelve a la corporación de la mano de Ciudadanos.

Adeje

Este municipio cuenta su historia electoral por mayorías absolutas del PSOE y de José Miguel Rodríguez Fraga desde 1991. Esta vez se quedó en 14 concejales, CC repitió los 4, Podemos-IU llegó a los 2 y el PP mantiene su represnetación simbólica (1).

Guía de Isora

Algo similar ocurre entre los isoranos, que respaldan al PSOE y a Pedro Martín desde 1995. Ayer le dieron un concejal más (13) mientras CC (6), como en Arona, optó por un consejero insular en ejercicio, Jesús Morales, que emperó el resultado de 2015. El PP mantiene los dos.

Santiago del Teide

Partía como favorito incuestionable y el pueblo ratificó el trabajo de cuatro años de Emilio Navarro y su PP revalidando y ampliando (+2) hasta 11 la mayoría absoluta que obtuvo en 2015. El castigado fue CC (4), que perdió 2.

