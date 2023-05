Lope Afonso quiere implicar al sector del taxi en la lucha contra los atascos

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, protagonizó este lunes 8 de mayo de 2023 el Foro de EL DÍA Liderando soluciones, patrocinado por la Universidad Europea de Canarias y Spring Hoteles, una cita en la que el exalcalde portuense recalcó que «Tenerife tiene futuro, pero necesita liderazgo» y avanzó su objetivo de implicar al sector del taxi en el reto de desatascar las autopistas de Tenerife, incorporándolos a la gratuidad del transporte y otorgándoles un papel clave en el acercamiento de la población de los núcleos dispersos a las líneas de guaguas que circulan por las autopistas. Afonso defiende un liderazgo positivo, tranquilo, estable, sólido y fiable que, a su juicio, debe cimentarse en «una hoja de ruta clara» que ha diseñado con 200 medidas y un puñado de inversiones estratégicas. Al margen de las obras en carreteras y movilidad, como el cierre del anillo insular o el tren del Sur, el PP se moja y ve básico apostar por los puertos de Fonsalía, en Guía de Isora, y Puerto de la Cruz; la regasificadora del puerto de Granadilla de Abona, «como energía de transición» hacia un futuro renovable; la central hidroeléctrica de Güímar, y el circuito del motor, «una oportunidad cualificada en el ámbito deportivo e industrial».

El director de EL DÍA, Joaquín Catalán, fue el encargado de recordar la trayectoria política de Lope Afonso y su apuesta por «un proyecto de bienestar y prosperidad para una isla donde la gente quiera vivir e invertir». El presidente del PP tinerfeño y alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, hizo la presentación de su compañero de partido al que calificó como «el mejor» para asumir el reto de presidir Tenerife «para que la isla siga avanzando». Valoró su gestión «intachable y rigurosa», y lo definió como «alguien que escucha y que es buena persona. Que aboga por bajar el volumen de la crispación y subir el volumen de la política», que atesora, además, «responsabilidad, capacidad de trabajo, rigor, talento para llegar a acuerdos y una actitud siempre positiva».

Afonso inició su intervención lamentado que Tenerife lleve «demasiado tiempo liderando estadísticas casi siempre negativas, lo que genera frustración, colapso en la movilidad y muchas oportunidades pérdidas frente a otros territorios». Su objetivo es rebelarse contra esta situación, «no con lamentos sino con soluciones, y con un liderazgo positivo, que potencie la búsqueda de acuerdos estables y el desarrollo de una hoja de ruta sólida que será el inicio del cambio». Prometió «serenidad, moderación y convicciones» para generar «confianza entre los tinerfeños y entre los inversiones que vienen a generar riqueza y puestos de trabajo».

Credibilidad y confianza

Defendió la necesidad de tener un Gobierno insular «con perfiles profesionales» para ayudar a generar «certidumbre, credibilidad y confianza en los sectores productivos», pero sin perder de vista la posibilidad de que la coyuntura económica cambie. Reconoció que «el turismo también requiere estímulos del sector público y se debe devolver al sector privado parte del esfuerzo con el que contribuye». A su juicio, «hay que encaminar la estrategia turística hacia la calidad, que junto a la seguridad y el clima nos van a permitir seguir siendo competitivos en el ámbito internacional». Junto a la renovación de la planta alojativa, ve clave la inversión en la mejora de espacios públicos, la dotación de nuevos equipamientos y la regeneración de accesos al mar y zonas de baño en la isla.

Unas 7.000 personas esperan por plaza sociosanitaria en la isla y el PP plantea usar la oferta privada

Afonso anunció que recuperará los consejeros con dedicación plena para las áreas de Turismo e Industria, «un elemento clave para poder diversificar la economía». Recordó que hay muchos metros cuadrados sin ocupar en los polígonos industriales de la isla, «que también necesitan un mejor mantenimiento y mejores accesos». Para lograrlo, dijo que «hay que tomárselo en serio y tener un plan que apueste por la inversión industrial, junto a los ayuntamientos y el sector privado».

Otro escalón básico para el cambio y la mejora insular es, según Lope Afonso, el conocimiento. Más formación superior y en FP «para que el talento se quede aquí» y la industria encuentre trabajadores cualificados. Además, promete «estímulos concretos: un verdadero mecenazgo industrial con incentivos claros y atractivos». Tampoco olvida el desarrollo de las zonas comerciales abiertas en toda la isla para asentar esta actividad, «recualificarla y atraer más inversión». Ni al sector primario, que «debe seguir contribuyendo a la sostenibilidad del paisaje y de nuestra economía».

Muelle portuense

Esas inversiones estratégicas en las que el PP se moja, pese a posibles polémicas, son el anhelado muelle deportivo, pesquero y turístico de Puerto de la Cruz «para ayudar a reequilibrar la isla». Una obra que dijo que no es un nuevo brindis al sol, sino «la convicción de que en el Norte hace falta un elemento que marque la diferencia y suponga una nueva oportunidad para recualificar la actividad turística y generar empleo, también en sectores como la construcción o la industria».

El PP defiende además el puerto de Fonsalía, en el Sur, que Afonso asegura que «se pueden retomar porque es algo fundamental para el tráfico de pasajeros con las islas verdes y para desahogar el puerto de Los Cristianos». Otra de esas acciones estratégicas será «reactivar la actividad en el puerto de Granadilla, a pesar del tiempo perdido». Entre sus potencialidades, la de permitir que «Tenerife desarrolle una energía de transición recuperando el proyecto de la regasificadora para evitar que se siga quemando fueloil en las centrales de Granadilla y Las Caletillas».

El programa insular de Lope Afonso suma ya 200 medidas

Favorecer la creación de una central hidroeléctrica en la zona afectada por la extracción ilegal de áridos en Güímar es otro de los objetivos prioritarios para el Gobierno insular de Lope Afonso. Algo que en el futuro «sí podría acercarnos al objetivo de abastecernos con energías renovables».

Circuito del motor

Considera estratégico regenerar las playas turísticas, pero también crear el circuito del motor, «una inversión que no solo tiene que ver con la actividad deportiva, sino que puede ayudar a la actividad industrial cualificada. Podría ser un banco de pruebas magnífico para la industria del automóvil en Atogo. No es un mero capricho de los aficionados al motor, sino una oportunidad también para ayudar a diversificar la economía».

«Para poder conciliar desarrollo económico y medio ambiente», Afonso sentencia que «hay que acabar con los vertidos al mar», atacando este problema «de forma cabal y no precipitada. No haciendo, por ejemplo, depuradoras antes de contar con las redes que canalizan las aguas residuales». Insistió en acabar «con las malas prácticas en el tratamiento de residuos en el Pirs, lo que genera problemas para los vecinos del entorno». Y propuso crear una nueva red de puntos limpios en toda la isla que mejore la gestión de los desechos que se generan a diario.

Eliminar bloqueos y burocracia en la administración pública es otro de sus retos de gobierno. «Hay que cambiar actitudes, generar un ambiente de confianza e incentivar la seguridad jurídica para garantizar también la credibilidad de Tenerife», subrayó.

Atención sociosanitaria

Respecto a la atención a las personas, Lope Afonso tildó de «inmoral» que «más de 7.000 personas esperen por una cama sociosanitaria en Tenerife o que haya personas hospitalizadas con el alta médica por esa falta de camas». Para el candidato del PP, «es algo gravísimo porque compromete también el funcionamiento de la sanidad». Para revertir esta situación, el PP propone «un plan de choque para que, mientras se crea esa red de centros públicos, se acuda a las camas sociosanitarias disponibles en el sector privado». Insta a «dejarse de dogmatismos y ofrecer oportunidades», y se compromete a «ser sumamente pragmáticos para captar el mayor número de camas privadas con garantía pública» para poder reducir la lista de espera en las residencias de mayores y dependientes. También dejó claro que recuperará el programa Ansina de apoyo y acompañamiento a los mayores de la isla.

Para mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda, «se incentivará la oferta y también habrá ayudas para facilitar la adquisición de viviendas o para garantizar periodos de alquiler. Y en esto no copiamos a Pedro Sánchez, simplemente ya lo teníamos previsto», afirmó.

Movilidad

Lope Afonso entiende que «la movilidad es un problema que afecta de manera integral a toda la isla, a la economía y a las personas. Es la escenificación de un gran fracaso. Por eso no voy a hacer promesas. Ni de días ni de años. No podemos generar expectativas infundadas. El gobierno insular actual ha puesto el horizonte en 2026, 2027 ó 2028. Y en el Gobierno de Canarias hablan de 2032 para el tercer carril de la TF-5. No creo que haya que sentarse a esperar hasta 2028, sino que se puede mitigar el colapso y para eso tenemos las opciones de Titsa y de la mejora del transporte público».

El papel de los taxistas

Cree que la gratuidad de las guaguas debe mantenerse en el futuro para «perfiles de usuarios que por necesidad se desplazan a diario hacia determinados lugares: estudiantes universitarios, pacientes del HUC, pacientes del HUNSC, empleados públicos…». Además, considera importante colaborar con los municipios para construir aparcamientos disuasorios que incentiven el uso de las guaguas «facilitando la llegada al punto de salida de la ruta», y también medidas para acercar estas líneas a los núcleos más dispersos, a través del sector del taxi, que puede jugar un papel clave. Los taxistas serían los encargados de «articular esa movilidad en el interior de los municipios para dar un margen de puntualidad al transporte en guagua» y, según Afonso, «acogerán de forma positiva esta función puesto que se han visto excluidos hasta ahora de las medidas de gratuidad y pueden desempeñar un papel de interés general de capital importancia».

Medidas a corto plazo

«Si no se puede actuar a corto plazo en la ejecución de obras en carreteras, habrá que actuar sobre la demanda de desplazamientos. Incentivando el transporte público y eliminando la necesidad de traslados, por ejemplo a través de los hospitales del Norte y de Sur, donde nuestro Cabildo se implicaría en la adquisición de equipamientos sanitarios que ayuden a evitar también el colapso de las autopistas», avanzó Afonso.

Lamentó que aún no se haya aprobado el Plan Insular de Movilidad, «prometido a finales del pasado mandato», y avanzó que su gobierno apostará por la declaración de urgencia de todas las actuaciones en materia de movilidad «para acelerar los plazos y las contrataciones. No dejaremos para mañana lo que podamos y debamos hacer hoy». Para el futuro, en una isla con un millón de habitantes y más de seis millones de turistas, Lope Afonso recalcó que «hay que empezar a trabajar ya en el tren del Sur».

Otras de sus propuestas son el desarrollo de un plan de becas para jóvenes que estudien y reciban formación práctica fuera de las islas, y un compromiso por extender el aprendizaje de un segundo idioma: «No concibo que el bilingüismo no esté ya implantado en Canarias. Me parece una asignatura a superar en los próximos 4 años, si es posible». Desde el Gobierno insular, se ofrece para ayudar a reducir el desempleo con medidas consensuadas con sectores que demandan mano de obra y no la encuentran; para fomentar la educación y la investigación, y para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la fiscalidad: «Nos puede ayudar a ser un polo de atracción y parece que nuestro REF, nuestra ZEC y nuestra RIC están aún por descubrir y aprovechar. Podemos ser una isla que lidere la economía en el Atlántico». Afonso aboga por una «digitalización sin deshumanización», que garantice el derecho de los ciudadanos a ser atendidos presencialmente.