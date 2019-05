Alonso ofrece 120 euros al cumplir los 18 años para gastar en cultura en Tenerife

El candidato de CC-PNC a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha presentado este martes una propuesta de su partido para que quienes cumplan 18 años en 2020 dispongan de 120 euros para gastar en actividades culturales que se celebren en espacios culturales de la isla.

Carlos Alonso indicó que no se trata de una propuesta de carácter electoralista porque no se aplicaría hasta 2020, con lo que quienes voten este año por primera vez no podrían acceder a ella, y explicó que de esta medida se disfruta en países como Alemania, Francia e Italia.

Para acceder a esta media los únicos requisitos son cumplir 18 años y residir en Tenerife, algo que cada año cumplen unos 8.500 jóvenes, con lo que el gasto estaría en torno al millón de euros.

El candidato de CC-PNC manifestó que se trata de premiar la mayoría de edad y también ayudar a generar hábitos culturales, y en cuanto al acceso indicó que se haría por medio de la aplicación TEN + Móvil.