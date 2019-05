Un "surrealista" vídeo del PP de Fuerteventura triunfa en las redes

No está siendo una campaña electoral cualquiera en las redes sociales. Si anteriormente candidatos como Carmen Luisa Castro, Nardy Barrios, Antonio Alarcó o Virginia Bacallado han sido protagonistas en las redes sociales, ahora le toca el turno al PP de Fuerteventura que este domingo se ha convertido en viral un vídeo que ha publicado en Twitter.



Y no lo ha hecho el mensaje, sino por su calidad. La mayoría de los usuarios creen que "es muy cutre".



Desde la formación majorera han decidido tomarse con humor las críticas. Elaboraron un hilo en el que aseguraron su éxito. Lo han visto más de 250.000 personas.



Muchos usuarios han tirado de ironía y afirman que "en el PP ya se empieza a notar el fuerte recorte de presupuesto tras el fracaso de las elecciones", "Podría ser perfectamente un anuncio de Movistar contra Orange, Vodafone y Amena", o "he pillado el vídeo para edición hasta que he asumido que todo lo que le haga lo empeorará".



0 euros de presupuesto (obvio)

1 hora de trabajo (obvio)

▶? 120 mil reproducciones ??

Si el mensaje (unidad de voto en el centro derecha y que se queden en @populares) ha llegado a un 10% de sus contactos, ¡cumplimos!

(Hilo) — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019

Y lo más importante ...

¡Nos han encantado algunos comentarios que nos han hecho reír!

Aquí el top 3

(Hilo) — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019

En tercer lugar, Gabriel ha dado otra tecla. La de la llamada ?? ??

¿Quieres saber quién nos ha parecido genial en segundo lugar?

(Hilo) pic.twitter.com/VOj2z2OxQr — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019

Este ¡tiene más medios que nosotros! ??

Y el que más le ha gustado a María es... (Hilo) pic.twitter.com/UGLYz2yKTG — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019

¡Este! Identificado el adversario ??

(Hilo) pic.twitter.com/s0XnQtTRNA — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019

Un saludo a todos y seguid dando RT con humor (como nuestro vídeo) para que nuestro mensaje de "Unidad del Centro Derecha" llegue a todos

?????????????????????????????????????? — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) May 12, 2019