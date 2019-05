Ángel Víctor Torres: "Si soy el más votado, espero que Cs y el PP no frustren el cambio"

Ángel Víctor Torres cree que puede convertirse en el próximo presidente del Gobierno y descabalgar a CC del Ejecutivo regional después de 26 años en el poder. Así lo pronostican las encuestas tras los resultados del PSOE en las pasadas elecciones generales, que convirtieron a esta formación en la primera fuerza de las Islas. El candidato socialista prefiere no desvelar posibles pactos y pide la participación masiva en las elecciones del domingo para propiciar el cambio en Canarias.

Según las encuestas usted tiene posibilidades de ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias.

Nos alegra la tendencia y ojalá el domingo esto sea real y haya un apoyo mayoritario al PSOE. Ahora bien, hasta el domingo mi obligación es trasladar a todos los ciudadanos de Canarias lo importante que es ir a votar para que sea una masiva movilización, porque lo que nos estamos jugando es cambiar Canarias o no cambiarla y, por lo tanto, los que se queden en su casa porque piensan que esto está resuelto se equivocan. Hay una amenaza que en Canarias se mantenga la política de los últimos años si no se va a votar y que esas políticas sean de corte liberal o neoliberal, de derechas, y, por lo tanto, no van a resolver los problemas de Canarias, que son problemas estructurales de pobreza, de una clase media empobrecida.

Para propiciar ese cambio se necesitan pactos, pues todo indica que no va a haber mayoría en el Parlamento de Canarias. Podemos critica que usted no es claro en decir qué alianza prefiere, si de izquierdas con Podemos y NC o reeditar el pacto con Coalición Canaria.

Solo puedo afirmar en estos momentos que necesito votos. Tenemos que ganar y si en vez de 23 diputados podemos sacar 26, mejor, y si en vez de 26, 30, mejor. Es decir, la mayoría social se tiene que reflejar en ese voto del domingo. Si nosotros somos la fuerza más votada y, por tanto, los canarios quieren que el líder del PSOE, que va en la lista regional, se convierta en el futuro presidente, aunque las aritméticas y el arco parlamentario pueden tomar otra decisión, creo que hay una legitimación para que yo intente conformar gobierno y, a partir de ahí, lo único que le pido al resto de las fuerzas políticas es que no bloqueen ese sentir popular, que no impidan que haya un presidente que ha sido votado mayoritariamente por las urnas ante una realidad de un cambio social. Lanzo un mensaje claro a Ciudadanos y al PP, porque hablan de cambiar Canarias y del fin de ciclo de CC: que sean coherentes el 27 de mayo con ese mensaje y, si finalmente los votantes apuestan mayoritariamente por el PSOE, no frustren esa voluntad.

Pero ¿con quién tiene preferencia para pactar? Dígalo claramente.

Claramente, con quienes estén de acuerdo con nosotros en una renta mínima, en aumentar la Prestación Canaria de Inversión y las pensiones no contributivas, en una redistribución de la riqueza, en quienes apoyen realmente que haya un 5% del PIB para la educación en los próximos años, lo que significa aumentar las partidas en 300 millones de euros al año, al menos, con quienes apuesten con nosotros por las energías renovables, es decir, quienes compartan el programa socialista. Eso excluye claramente a formaciones políticas, porque lo que estamos proponiendo es otra cosa.

¿A quién excluye?

Yo no voy a hablar de organizaciones políticas. Se lo digo ya: el PSOE no tiene ningún pacto firmado con nadie. Ningún prepacto con nadie y niego afirmaciones de Fernando Clavijo diciendo que había negociaciones con gente del PSOE. Falso. No hay ninguna negociación con CC y en estos momentos no podemos mandar un mensaje distorsionando al votante. El votante el domingo tiene que saber que vota por una mayoría en Canarias, nadie vota para un pacto, y necesitamos que esos votos vayan al PSOE.

Pero usted ha dicho que con Coalición Canaria no.

Lo que yo he dicho es que nosotros no tenemos en la cabeza un pacto con una Coalición Canaria que nos ha dejado en estos índices de pobreza. Ahora, las opciones a partir del 27 de mayo se verán ahí, y si no es posible que haya un gobierno en minoría que camine hacia adelante, estoy convencido de que tenemos que cerrar un acuerdo de gobierno que sea estable, que dure los cuatro años.

Y si CC le ofrece la Presidencia ¿pactarían con CC? Lo ha sugerido Román Rodríguez (NC).

He sido claro. Estamos por el cambio político y el cambio social y llevan consigo un cambio en las políticas de CC, y para eso tiene que ser el PSOE quien lo haga.

El Gobierno canario y CC le acusan de ser cómplice y sumiso a Madrid y que, por tanto, no puede liderar un Gobierno regional que se pliegue a que Pedro Sánchez -si gobierna- no dé el dinero de las sentencias de carreteras o impida invertir el superávit de las Islas en servicios sociales.

CC está equivocada de cita electoral. Ya Pedro Sánchez se examinó en Canarias y la mayoría de los canarios votaron a favor de Pedro Sánchez, casi 300.000. Ahora quien se examina es CC y su Gobierno y, por tanto, cuando hablamos de empleo que es un desastre en Canarias, cuando hablamos de educación que estamos a la cola, cuando hablamos de sanidad o de dependencia, hablamos de competencias propias de la Comunidad Autónoma. Coalición Canaria es quien el 26 de mayo tiene que dar cuenta ante los votantes y su cuenta es de una pésima gestión. Intentan esconder su mala gestión atacando a Madrid pero ahora se vota por el Gobierno de Canarias y aquí hay dos maneras de votar: los que están de acuerdo con que las cosas se han hecho bien o quienes ven que hay una alternativa con posibilidades para el cambio social, que es el PSOE.

Noemí Santana [Podemos] y NC apuestan claramente por un pacto en el Gobierno y ella ha dicho que le atraen las áreas de Empleo y Economía si no es presidenta.

Eso es adelantarse a los acontecimientos. Después del 26 de mayo es cuando tenemos que hablar, si no hay mayorías absolutas, de equipos que se sienten a negociar. Hablar de áreas es extemporáneo.

Pero si usted gobierna con quien sea ¿qué áreas no estaría dispuesto a ceder?

Me he planteado la opción de un gobierno en solitario, que no es descartable, y un gobierno con otras fuerzas políticas, y las líneas que va a defender el PSOE son aquellas que tienen que ver con las áreas sociales, con las políticas sociales.

¿Cuál será su primera medida si llega a la Presidencia?

Si soy presidente automáticamente modificaré el presupuesto del año 2019 para crear un plan de empleo social, un plan de choque contra la pobreza, para introducir partidas económicas para la Prestación Canaria de Inserción, para las pensiones no contributivas y para implementar la vivienda.

Antonio Morales (NC), con quien usted ha gobernado en el Cabildo grancanario, ha dicho en los debates que hay dos PSOE: uno, que critica la gestión del Cabildo, el de Luis Ibarra, y otro el de usted, que cogobierna con él...

Luis Ibarra y Ángel Víctor son dos personas distintas. Ahora bien: las decisiones del PSOE son solo una y se someten a los órganos de la organización.

Con el enfrentamiento que hay en el Cabildo grancanario entre Luis Ibarra y Morales, ¿se puede reeditar un pacto NC- PSOE?

Yo lo que quiero es que Luis Ibarra sea el presidente del Cabildo y todo el PSOE apoya Luis Ibarra para que sea el presidente del Cabildo, y como el Cabildo es la única institución que el presidente es aquel que consigue más votos, el domingo va a haber un presidente.

Hablemos de su programa. Cuando plantea una progresividad en los impuestos ¿se refiere a una subida impositiva?

Lo que estamos planteando es que hay rentas de más de 130.000 euros que en Canarias tienen que ser rentas que aporten mucho más a la justicia social y a la economía solidaria. Vamos a ver, estamos hablando del tramo autonómico del IRPF y rentas altas. Por otro lado, nosotros no estamos a favor de una bajada del IGIC porque lleva consigo una merma del estado del bienestar, y si a cambio de bajar el IGIC vamos a tener peor sanidad pública o peor educación lógicamente quien lo va a pagar son las clases medias y medias bajas. Me sonroja cuando el PP dice que va a bajar los impuestos...

Habla de reducir las listas de espera en dependencia. ¿Cuántas camas sociosanitarias ha construido el Cabildo grancanario en este mandato? Se critica que casi ninguna.

Eso no tiene nada que ver. El plan de infraestructuras sociosanitarias es competencia del Gobierno de Canarias y quien tiene que colaborar con la entrega de suelos y con una planificación de su isla son los cabildos, pero CC es el Gobierno de las excusas. ¿La dependencia es un desastre? Es culpa de Madrid o culpa de los cabildos; ¿los vertidos? Culpa de los ayuntamientos... Clavijo es el presidente de las excusas y de culpar a otros de lo que son cuestiones que la gente quiere que se les resuelva, por eso he dicho claramente que un presidente que responde siempre culpando a otros ante un problema no merece ser presidente de Canarias.

¿El PSOE propone implantar la ecotasa como NC y Podemos?

Nosotros llevamos una propuesta que dice que debemos incentivar medidas de turismo sostenible y la fórmula es hablando con la patronal y los sindicatos. No hablamos propiamente de una tasa, hablamos de medidas de ingreso sostenible. Lo que es evidente es que tienen que ir al turismo muchos más recursos y si tenemos áreas públicas que están degradadas, desde lo público tenemos que hacer que esos fondos lleguen.

Concrete cómo.

Una puede ser que a través de lo que se recauda del IGIC haya una mayor distribución para el turismo, por ejemplo.

¿Está en contra del gas?

Llevamos una apuesta clara por la introducción de las energías renovables. Si nos habla de gas en el puerto estamos a favor de que haya infraestructuras de gas en el puerto porque se precisa para los buques, pero como modelo energético de Canarias llevamos una propuesta que al acabar la próxima legislatura el 40% sea sostenible y de energías limpias.

Propone una renta ciudadana. ¿Cuanto costará y para quién será?

Justamente lo tendremos que hacer a través del sistema de recaudación, tenemos que ir a unas cantidades mínimas justas. Canarias es la que menos se paga la hora trabajada ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que implementar en la PCI como mínimo 25 millones de euros y tenemos que incentivar las pensiones no contributivas con 55 millones. Estamos hablando de 100 millones de euros en un presupuesto de 8.000 y es posible.

"Nosotros no hemos iniciado venta alguna del Gran Canaria"

Esta campaña se ha visto ensombrecida por su implicación en el intento de privatizar el Club Baloncesto Gran Canaria. ¿Cómo va a quedar la operación toda vez que Antonio Morales ha dicho que sigue adelante?

Quiero ser claro. Se ha afirmado que nosotros hemos iniciado la venta del Club. Nosotros no hemos iniciado venta alguna, lo que hemos dicho es que el Club está abierto a la posibilidad de abrir a la sociedad civil las acciones y eso no es más que una manifestación, incluso por carta, que hemos hecho todos los partidos políticos durante años, que el Club hay que abrirlo a la masa social, al accionariado privado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que viene un patrocinador y dice: 500.000 euros para patrocinio y luego si esto sale a lo público estoy interesado, como llegan otros patrocinadores. No ha habido más. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Pues la Fundación Canaria del Deporte ya en el próximo mandato, que fue lo que dijimos desde el primer momento. Yo sí he dicho que me apena que algo que era bueno se haya enturbiado así.

Fernando Bañolas, consejero de CC en el Cabildo, lo ha denunciado por supuestas irregularidades en el uso del Gran Canaria Arena.

Es una judicialización que hace Fernando Bañolas y CC con un fin: que es intentar perjudicar al candidato socialista a las elecciones a la Presidencia del Gobierno. Si yo no fuera candidato seguramente no se hubiera producido esta denuncia porque no había ni un solo escrito que hablara de ilegalidad, de anormalidad, con respecto al consejero de situación irregular. En absoluto. Y además se hace de una manera premeditada porque ni se espera a que se someta al pleno ni se lleva a los órganos administrativos, sino que se va directamente por lo penal para intentar buscar una foto de que el candidato del PSOE es investigado.