El gentilicio bimbache protagoniza el cupón de la ONCE del próximo domingo con un primer plano del Tagoror, ubicado en el Parque Cultural de El Julan y el mar de Las Calmas. El cupón se presentó ayer en la sede del Cabildo de El Hierro por José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias; Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife; y Alpidio Armas, presidente del Cabildo.

El cupón pertenece a la serie «gentilicios más curiosos» y cuenta con la leyenda «somos bimbaches». Se suma a otros ya editados por esta organización, como fueron las Bajadas de la Virgen de los Reyes del año 2013 y 2017 y otro dedicado a las zonas de baño de Canarias, donde se dedico uno de los números al Charco Azul: la ONCE anuncia la tirada de 5,5 millones de boletos con motivo del sorteo inspirado en la isla de El Hierro.