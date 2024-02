Una guía y referentes para empoderar a mujeres profesionales en industrias canarias

Empoderar a mujeres profesionales en sectores industriales, desmontando las raíces de la desigualdad de género a través del emprendimiento y del liderazgo, abordado desde un enfoque interseccional para la promoción efectiva de la igualdad y la diversidad. Ese es el objetivo principal de “Femete en femenino”, proyecto que subvenciona la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, y que se difundió la pasada semana en el transcurso de una jornada celebrada en la sede de Femete (La Laguna).

Durante el encuentro, que contó con las intervenciones de la viceconsejera María Cristina Arceo Melián y del presidente de la Federación, Juan Antonio Jiménez Arranz, se presentó el inminente lanzamiento de una guía virtual interactiva que recopilará información útil para promover el empoderamiento y emprendimiento femenino dentro de las industrias canarias. Esa guía aportará información sobre líneas de subvenciones vigentes, ejemplos reales de mujeres empresarias y emprendedoras, así como datos relevantes acerca del estado del emprendimiento y liderazgo femenino.

La jornada sirvió también para visibilizar casos reales de éxito de mujeres que emprendieron y actualmente ocupan puestos técnicos o cargos directivos, además de otros ejemplos que sensibilizan sobre la diversidad desde una perspectiva interseccional. Uno de esos testimonios fue el que ofreció Olga María Sanfiel Hernández, directora de Construcciones Metálicas Cercasa, además de directiva de Asicomte (Asociación de Industrias de Construcciones Metálicas, integrada en Femete) y vicepresidenta de Fepeco, que ofreció estos consejos dirigidos a mujeres que quieran emprender, conseguir una promoción interna para alcanzar puestos de liderazgo, formarse y ejercer profesiones industriales:

Informarse, formarse y actitud

“Infórmate: sé una persona curiosa e inquieta y no tengas miedo a preguntar. Fórmate: adquiere la formación técnica que te ayude a desarrollarte y crecer profesionalmente, contando con las aptitudes necesarias. Ten una buena actitud: una actitud positiva y proactiva es la que te guiará hacia el camino al éxito. Ten claro lo que quieres hacer y no dejes que nada se interponga en tu trayectoria; porque todas las vallas se saltan, solo hay que encontrar tú manera de hacerlo. Esto último no tienes por qué hacerlo sola, inspírate y adapta estrategias de personas referentes que te ayuden a avanzar en la misma dirección”.

Viceconsejera, presidente de Femete y ponentes de la jornada. / El Día

Seriedad y profesionalidad

Por su parte, Sonia Aguilar Gamino, gerente de AmelinaS Business Consulting, propuso los siguientes consejos: “Trabaja con seriedad y profesionalidad, siendo constante y coherente en tu trabajo y con tus valores. Debes estar dispuesta a trabajar mucho y formarte, manteniendo la motivación por desarrollarte y crecer. Es importante saber gestionar las expectativas, siendo consciente de que el esfuerzo aumenta la probabilidad de éxito, pero también debemos aprender a gestionar los “fracasos” como oportunidades para mejorar y cambiar”.

La gestión y las personas

Igualmente intervino Fedlsy Danaysha Armas Hernández, emprendedora y gerente de Gabemsa, que comentó las dificultades a las que se ha enfrentado: “La gestión administrativa de la empresa ha sido el mayor reto al que me he enfrentado. Otro gran reto, como pyme, es mantener al personal, no solo por los costes que conlleva, sino por velar por su bienestar y que estén contentos/as y motivados/as con tu forma de gestionar, consiguiendo que el personal quiera estar donde está, porque es la única forma de sacar el trabajo adelante y de manera eficaz. Para mí es importante encontrar un equilibrio entre el respecto y compromiso por el trabajo y un buen ambiente. También es complejo gestionar los diferentes niveles de compromiso e implicación en el trabajo, por ello yo valoro que cada trabajador/a aporte lo que pueda, lo que sepa, lo que tenga para dar a este proyecto, haciéndolo un poco suyo y sabiendo que su aportación puede mejorar el proyecto”.

Un momento de la jornada Femete en femenino / El Día

Paciencia y respeto

Otro de los testimonios fue el de María Vanessa Cabrera Martín, exalumna de soldadura en Femete y peón de cerrajería en Trasume Teide Puertas, que planteó un mensaje para los hombres que trabajan en profesiones industriales: “Les pediría paciencia y respeto, especialmente cuando se está empezando en esta profesión todos hemos comenzado por ahí. Creo que se debe ser consciente de que todos necesitamos un período de aprendizaje y adaptación para hacer el trabajo. También les diría que las mujeres somos capaces de hacer las mismas tareas, aunque sea de forma diferente y podemos llegar a los mismos resultados; siempre velando por nuestra seguridad y teniendo en cuenta nuestras propias capacidades como persona. Es importante contar con el apoyo del equipo para aprender a usar las herramientas bien y colaborar y ayudarnos entre nosotros, hombres y mujeres”.

Formación y experiencia laboral

Al mismo tiempo, una mujer instaladora y alumna de Femete en montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, Natalia Mendoza Sánchez, hizo balance de su trayectoria: “Comencé mi formación en el sector industrial a través de los PFAE sobre montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. Mediante estos programas, que fueron mi primera experiencia laboral, estuve formándome y trabajando en obras ejecutadas en ONG. Continué mi formación obteniendo un certificado en instalaciones solares y térmicas. Tras un período de tiempo en el que estuve trabajando como instaladora, ahora he vuelto a Femete para formarme en instalaciones eléctricas de baja tensión. La formación me ha permitido adquirir los conocimientos, pero la experiencia laboral en empresas de instalaciones eléctricas me ha permitido aplicar todo lo aprendido y ver que puedo hacerlo de forma independiente”.

Finalmente, durante la jornada intervino Ana María Pérez García, técnica de Emprendimiento Sostenible Canarias de Inserta Fundación ONCE, quien destacó cómo han llegado las personas que asesora a poner en marcha sus iniciativas empresariales, así como las dificultades y retos que se han enfrentado a la hora de emprender, indicando algunos consejos a las mujeres que quieran emprender, independientemente de su condición física o cognitiva, pudiendo encontrar una oportunidad laboral desde el emprendimiento sostenible.