Extremadura espera el ‘puente’ que la conecte (por fin) con el AVE

"Quiero ser el ministro que traiga el AVE a Extremadura". Fue lo que dijo el titular de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, el pasado 22 de diciembre durante su primera visita a Extremadura tras tomar posesión de su cargo. No acudió a tierras extremeñas por nada relacionado con las infraestructuras, si no para apoyar a José Luis Quintana en su presentación como Delegado del Gobierno en Extremadura; pero sabía que la región estaba pendiente de sus palabras. Por eso destacó que esta comunidad "no se queja de sus infraestructuras por exceso, se queja por necesidad" y que, por tanto, las comunicaciones extremeñas no son una prioridad para el Gobierno, sino "la prioridad".

Con la antesala de estas manifestaciones este lunes Puente volverá a la región, pero esta vez, ya sí, para hablar de lo que realmente interesa: sus infraestructuras. Tiene previsto reunirse con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida (10.00 horas) en el que será el primer encuentro de carácter oficial que ambos mantengan desde que tomaron posesión. Guardiola lleva demandando una reunión con el departamento de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez (primero con la anterior ministra, Raquel Sánchez y después, con Puente) prácticamente desde que llegara al Ejecutivo autonómico. Para ella, como ya ha manifestado en varias ocasiones, las infraestructuras también son una prioridad.