Aviation Campus cumple un año de trayectoria y el balance es tan positivo que han abierto nuevas oficinas en Santa Cruz de Tenerife y estrenan el 2024 con un nuevo simulador de vuelo tipo FNPT II MCC único en Europa y la certificación por la autoridad aeronáutica. La demanda de este campus de formaciones regladas y oficiales de Piloto de Líneas Aéreas, Técnico de Mantenimiento Aeronáutico y Tripulante de Cabina de Pasajeros va en aumento, por su reducido índice de paro y sus atractivas salidas profesionales una vez graduados.

Para llevar a cabo esta ambiciosa oferta académica en formato de campus aeronáutico, Brok- air y Canavia, cada una especializada en un sector, colaboran para dar a conocer las posibilidades que, en unas islas como las nuestras, y en el mundo globalizado de hoy en día, ofrecen estas formaciones de certificación internacional.Mario Pons, piloto y CEO de Canavia, explica que como escuela de pilotos forman en la actualidad a unos 120 alumnos, en cursos completos de dos años. “El pasado año, de nuestro campus, han ido saliendo 50 nuevos pilotos que han tenido trabajo nada más salir, por lo que está claro que esta formación es una inversión de futuro”. La certificación oficial internacional avala la posibilidad de que todos los alumnos y alumnas del campus opten a puestos en cualquier parte del mundo.

Prácticas de vuelo que operan desde el aeródromo de Maspalomas, El Berriel, el único privado de las islas, lo cual es una ventaja a la hora de sumar horas de vuelo. Los datos de Pons abruman: “en el 2023 hicimos 5.900 vuelos de formación, 8.800 horas de vuelos y 10.000 aterrizajes, de los cuales, solo 2000 los realizamos en aeropuertos internacionales de las islas”. A este respecto, Pons explica que “para Aena los vuelos de formación no son prioridad, cosa que no es de extrañar puesto que el tráfico aéreo ha superado a los números pre pandemia, pero si los estudiantes no pueden practicar, va a llegar un momento en que no habrá quien pilote esos aviones y traiga a los turistas a nuestro territorio”.

Otro de los fuertes de Aviation Campus es el hangar de Granadilla, en el que hay instalado un fuselaje real de un Airbus 320, y la única rampa de evacuación certificada de toda Canarias para el entrenamiento de los futuros tripulantes. Además de un simulador de vuelo único para realizar cursos de MCC. En este hangar del sur de Tenerife hay también otro avión más pequeño que utilizan en sus prácticas de montaje y desmontaje los alumnos técnicos de mantenimiento aeronáutico durante su aprendizaje. Junto a esta impresionante imagen del espacio, Nazaret González, directora de Brok-air Aviation Academy, explica que esta instalación no solo se utiliza para la formación del alumnado del campus sino que en él “realizan sus entrenamientos de actualización los tripulantes de varias compañía aéreas, ya que son formaciones periódicas necesarias para mantener la licencia.

Para dimensionar la importancia de disponer de profesionales en estos ámbitos, es importante conocer los datos que arroja un estudio del CAE, que afirma que de aquí a diez años se necesitarán más de 252.000 pilotos; 328.000 técnicos de mantenimiento de aeronaves y casi 599.000 tripulantes de cabina. Como muestra, “acabo de ver un anuncio de una compañía internacional reclamando más de 5000 tripulantes de cabina de un tirón”, afirma Mario Pons. “Puesto que la formación que ofrece el campus y la certificación es internacional, quien salga con su título de aquí puede optar a trabajar en cualquier compañía”, asegura.

Hay 31.000 aviones comerciales en todo el mundo y se espera que la cifra aumente en 42.000 aviones hasta el 2042, lo que supone un incremento de un 39% en dos décadas. “Aunque sigue siendo una profesión muy desconocida, un técnico de mantenimiento aeronáutico es uno de los perfiles más importantes en el sector de la aviación, ya que son los profesionales que certifican entre otras cosas, que un avión está en óptimas condiciones de volar. Con la demanda que se prevé, y los pocos centros autorizados para realizar esta formación, las cuentas no salen”, asegura Nazaret González.

Establecido el hecho real de la demanda de estos profesiones, estas pueden ser unas excelentes apuestas de futuro para las nuevas generaciones. El Campus cuenta con fórmulas de financiación que permiten al alumnado obtener un préstamo de fondos europeos, casi sin intereses y sin aval, para costear sus estudios, una inversión que recuperarán pronto ,“porque ya las empresas nos demandan profesionales incluso antes de que acaben la formación, por lo que hablamos de una inserción laboral del 100% del alumnado”. Sin embargo, González confiesa tener una espinita clavada porque “habría que convencer a las autoridades de apoyar al alumnado con algún tipo de ayuda o beca en estos ámbitos, ya que la demanda de estos profesionales es real y urgente”.

Para impulsar su oferta de formación más allá del archipiélago, Aviation Campus participa en acciones de difusión alrededor del país como la feria Unitour, donde explican a los aspirantes a estudiantes de muchos institutos de Secundaria y Bachillerato las, posibilidades del sector alejada de las élites y con un nicho de empleo aún desconocido.

La matrícula para los cursos está abierta (https://aviationcampus.org/) y la formación, certificada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea