Al 130% respecto a lo que se pagaba antes del estallido de la invasión de Ucrania. Es decir, con un incremento en el precio del 130% se encuentra ya el aceite de oliva en muchos lineales. Una subida histórica que atenta contra la histórica buena imagen que este producto mantenía para considerarse indispensable en la cesta de la compra de los malagueños. Así relatan portavoces de los colectivos agrarios la extraordinaria situación que se vive en el sector.

"Estamos asistiendo a estanterías de aceite con precintos, que tienen que ser solicitados a los cajeros para poder ser vendido. Esta imagen que se nos quedará en la retina como algo insólito no beneficia en nada al mercado del aceite", manifiesta el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido. Y agrega que de cara al futuro "seguimos con las mismas incógnitas, pues aunque se haya adelantado la cosecha todo lo posible, la verdad es que los rendimientos en aceite no están acompañando lo que se esperaba", argumenta.

Muchos agricultores que habían decidido iniciar la recolección "pensando en obtener un mejor precio", o por lo menos un precio que parece seguro, "están apretando a la venta en el mercado, y aunque aún no sean grandes cantidades, el mercado no está decidido aún a realizar compras a largo plazo. Esta diferencia de posición entre los que quieren vender y los que aún no están decididos a comprar está paralizando aún más y al sólo venderse pequeñas cantidades de aceites de alta calidad".

Cooperativistas de Antequera, Archidona, Periana o Cómpeta, en distintas comarcas del interior de la provincia, coinciden en que ese bajo rendimiento viene propiciado de un olivar que arrastra tres años hidrológicos deficitarios en cuanto a lluvias acumuladas. "Y seguimos sin previsiones que inviten al optimismo, porque los frentes atlánticos no han dejado ni 70 litros, en los puntos de la provincia más beneficiados en este pobre otoño, desde el punto de vista de las precipitaciones", alega uno de los productores axárquicos consultados, Miguel Ortiz.

"Desde el sector no debemos cejar en dar mensajes positivos y de tranquilidad de que la situación tornará cuando vuelva la normalidad meteorológica. De todas formas hasta que eso no ocurra presenciaremos variaciones de precios en esta campaña como si nos encontrásemos en una montaña rusa", insiste el portavoz provincial de Asaja.

Andrés Jiménez, que suele llevar su producción a una de las almazaras de la Vega antequerana, incluso se plantea la posibilidad de adquirir agua en cisternas para poder engordar la aceituna en estos días previos a la recolección, después de que las lluvias anunciadas para noviembre hayan sido mínimas, como también remarca el sindicato COAG.

Si el alza interanual del precio del aceite de oliva virgen extra registró un incremento del 100% entre julio de 2022 y julio de 2023, según los registros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nadie puede garantizar que la tendencia vuelva a invertirse. De hecho, después de ese pico estival también ha habido nuevas alzas en el coste del litro. Hay muchas marcas que comercializan el mismo "por encima de diez euros y se venía de menos de cuatro".

Subidas de 1 euro por litro en un plazo de seis semanas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya denunciaba este mismo verano que en cuestión de apenas seis semanas, dentro de un sondeo con hasta 19 marcas, el precio medio del aceite pasó de 8,16 euros a 9,42 por cada litro. Y apuntó a que ciertas marcas lo comercializaban por encima de los 12 euros, sin haberse alcanzado el mes de agosto.

OCU evaluó los precios del virgen extra de diez cadenas de supermercados: Alcampo, Carrefour, Dia, Caprabo, El Corte Inglés, Hipercor, Eroski, Mercadona, Consum y Condis. Y sólo había una marca que había bajado el precio, concretamente Mar de Olivos, un 1%. Era una oferta muy concreta. Y se localizaron varias marcas blancas donde la subida superó el 30% en apenas 45 días.