La invasión de Ucrania provocó una gran crisis económica y energética y con ello una gran subida de precios de todas las materias primas y productos básicos. Ante esta situación, el Gobierno estableció una serie de medidas anticrisis para frenar la inflación. Para los hidrocarburos, estableció un precio regulado y finaliza el próximo 30 de junio.

Tras la revisión del pasado mes de mayo, el precio de la bombona de butano se situó en un precio de 15,96 euros. Tras la tercera revisión del precio del butano en lo que va de año, los precios se han estabilizado y se encuentra ya lejos de los 19,55€ que costaba en 2022 y todo apunta que en el mes de julio se volverá a producir un descenso, aunque con la incertidumbre sobre qué pasará con las medidas anticrisis.

Cómo se calcula el precio de la bombona de 12,5kg

El precio de la bombona de butano está regulado por el Estado. El precio incluye el 21% de IVA más el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos que es de 1,5€ por kilo.

Hay diferentes variables que hacen que el precio de la bombona de butano sea uno u otro. Se tiene en cuenta el precio del propano y del butano en los diferentes mercados, el coste de transporte y la devaluación y apreciación de las monedas (euro-dólar). Cabe destacar que el Gobierno fijó en un 5% el límite de la revisión, es decir, no podrá bajar ni subir de precio más de ese porcentaje. Esto significa que el exceso o defecto de precio para su aplicación se acumulará para posteriores revisiones. El precio de venta se revisa dos veces al mes y se publica oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así pues, la revisión del mes de julio será la cuarta en lo que llevamos de año.

Precio de la bombona de butano en julio

Ante la falta de noticias sobre la situación de las medidas que fijaban el precio del hidrocarburo y que finaliza el 30 de junio, muchos de los clientes se ven preocupados por un posible repunte de precios.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) prevén que los precios vuelvan a bajar este próximo mes y oscile entre los 15,17 euros, por lo que los consumidores no deben estar preocupados, ya que la prórroga o no de las medidas anticrisis no afectará demasiado al precio de la bombona.