‘Boom’ de la vivienda vacacional: 10 pisos turísticos abren cada día en Canarias

El sector de la vivienda vacacional crece de manera imparable en el Archipiélago. Solo durante el último año han abierto diez nuevos alojamientos cada día hasta sumar un total de 3.883 pisos turísticos más en apenas doce meses. Un boom que ha estallado después de que esta actividad se viera muy resentida durante la pandemia por el cero turístico, pero que ahora tras su despegue parece no tener fin. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) –que se elaboran a partir de los datos incluidos en las tres principales plataformas de alojamiento turístico en España– desde agosto de 2020 los visitantes que vienen a las Islas a pasar sus vacaciones tienen una oferta todavía mayor. En concreto, desde aquel primer verano de la pandemia Canarias ha sumado 4.860 de estas viviendas y alcanza ya las 42.651.

La región es además líder indiscutible en todo el país, siendo la comunidad autónoma en la que estos inmuebles ganaron mayor peso en el último año. No hay ningún territorio que haya registrado más viviendas que Canarias y los que están en segundo y tercer lugar la siguen a bastante distancia. Si entre febrero de 2022 y febrero de 2023 –el último dato disponible– abrieron en el Archipiélago 3.883 de estos alojamientos, en la Comunidad Valenciana fueron 2.547 y en Galicia se anotaron algo más de 2.000 aperturas.

La situación es radicalmente diferente también en el otro archipiélago del país, donde el turismo supone un porcentaje de la actividad económica similar al que puede representar para Canarias. Sin embargo, en Baleares el número de viviendas vacacionales no solo no ha aumentado sino que ha caído en el último año. En concreto, las VV bajan en algo más de un millar.

Un descenso del que pueden estar detrás las medidas restrictivas aprobadas por el Parlamento balear que han dado a los municipios la posibilidad de establecer zonas en las que autorizar o no el alquiler vacacional. Con esta norma en la mano, el Ayuntamiento de Palma decidió prohibir en todo el municipio el alquiler en pisos.

El porcentaje de VV respecto al total del parque inmobiliario llega al 30% en algunos municipios

En Canarias el debate acerca del crecimiento de esta oferta alojativa y su repercusión en la dificultad del acceso a la vivienda en algunas zonas del Archipiélago también llegó en esta legislatura al Parlamento regional, aunque se tomó ninguna medida concreta. Quienes consideran esta fórmula turística un problema lo vinculan al trasvase de viviendas que antes se destinaban al alquiler tradicional hacia esta modalidad, reduciendo la oferta existente y encareciendo los precios, así como a las dificultades de convivencia que pueden llegar a ocasionar en algunas comunidades. Aunque las viviendas vacacionales apenas representan un 4,1% del censo de viviendas, el porcentaje es mucho mayor en algunos municipios. Supera el 30% en La Oliva, en Fuerteventura, el 17% en la localidad conejera de Yaiza y el 15% en Haría.

Entre sus detractores están los hoteleros que han llegado a acusarles de competencia desleal, ya que aseguran que no tienen que cumplir una normativa tan exhaustiva como ellos y aseguran además que no generan ni la misma riqueza ni los mismos puestos de trabajo.

En el lado contrario, sus defensores que consideran que la actividad ha supuesto un balón de oxígeno para muchas familias, reparte de manera más equitativa los ingresos del turismo y lleva visitantes a zonas en las que antes no se veían demasiados extranjeros, que gastan en supermercados, restaurantes, tiendas y otros servicios.

Lo cierto es que el porcentaje que ocupa la vivienda vacacional dentro de la oferta turística del Archipiélago no deja de crecer. Tanto es así que cuatro de cada diez camas turísticas ya no se encuentran en hoteles sino en inmuebles particulares que se destinan a esta actividad. Solo en el último año se han activado 14.607 nuevas plazas elevando la oferta de este segmento hasta las 179.998. Si el pasado verano era el 30% del total, ahora suponen un 41% de las vacantes que hay en las Islas para alojar a visitantes y poco a poco le come terreno a las hoteleras, que continúan siendo líderes indiscutibles con 258.000 plazas.

Las grandes núcleos de las poblaciones turísticas aglutinan la mayor parte de las aperturas en las Islas

Pero, ¿dónde se están abriendo la mayor parte de estas nuevas viviendas turísticas? Los grandes núcleos turísticos del Archipiélago siguen aglutinando la mayoría de las nuevas incorporaciones a la actividad. En primer lugar se sitúa La Oliva, el municipio en el que la VV ocupa un mayor porcentaje de su censo total de viviendas, en donde en el último año se sumaron 541 más. Arona, en Tenerife, ocupa el segundo lugar con 466 nuevas aperturas. También han incorporado más de 200 de estos alojamientos turísticos Adeje, Las Palmas de Gran Canaria y Yaiza. Solo destaca la caída de 225 viviendas en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, donde con el turismo todavía resentido tras el volcán de Cumbre Vieja y la gran demanda después de la erupción muchas muchas han vuelto al mercado del alquiler tradicional.