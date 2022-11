«Hay que potenciar que las mujeres lideren la economía circular»

Ha participado en la III Cumbre Nacional de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias en una mesa que analizó la economía circular. ¿Qué papel juega la mujer en concreto?

La mujer tiene un papel importante. Según un informe muy bueno de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] el patrón de consumo de las mujeres es mucho más sostenible que el de los hombres, tienen una sensibilidad mucho mayor hacía el ahorro energético, hacia consumir productos orgánicos y se endeudan menos que los hombres, una cosa muy curiosa... Las mujeres tienen más sensibilidad y deben tener más peso en la toma de decisiones y en llevar a cabo proyectos emprendedores de economía circular, y hay que apoyar a las mujeres tanto desde el punto de vista financiero como en el de creación de empresas. Y la nueva ley de startups, que está en el trámite del Senado, es una muy buena oportunidad para lanzar que haya proyectos emprendedores de mujeres y que estén destinados a la economía circular.

¿Cree que las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez están ayudando a mitigar la inflación?

Los resultados están ahí. La tasa de inflación de España es de las mas bajas de la Unión Europea y lo es básicamente por el límite del precio del gas en la generación eléctrica, que creo que ha sido un éxito prácticamente indiscutible, y también por las medidas de ahorro energético que favorecen, por ejemplo, el transporte público gratuito. Pues eso tiene un peso en el IPC muy importante y hace que caiga. Es verdad que está funcionando peor, porque tampoco hay una medida clara, todo lo que se refiere al control de los márgenes en la distribución de los alimentos. Ahí tenemos el principal escollo y es donde está comportándose peor pero, en general, en una situación muy complicada, con la guerra en Ucrania por medio, las medidas del Gobierno están ayudando por lo menos a rebajar en tres o cuatro puntos la tasa de inflación. Yo espero que este mes de noviembre baje del 7% y en diciembre se sitúe en el 6% o un 5,9%, que sería una tasa de inflación mucho más llevadera.

¿Realmente está funcionando el plan de ahorro energético del Gobierno?

Las medidas de ahorro energético son difíciles de implementar porque casi todas ellas son recomendaciones, pero son medidas útiles porque pequeñitos ahorros de todos, y me refiero también a las empresas y a los ayuntamientos, se acaba notando en el consumo de electricidad de todo el país.

Siguen disparados los precios de la electricidad. ¿Qué se puede hacer?

Más de lo que se ha hecho es difícil. Se ha conseguido bajar la electricidad bastante. Comparado a como estaba hace unos meses ha bajado en torno a un 20%, y lo que hay que hacer es ayudar a la gente que no puede pagar la electricidad, como el Gobierno lo está haciendo a través del bono eléctrico y el bono térmico, pero el resto de la gente tiene que aceptar que vivimos en un mundo donde la energía es escasa, no tenemos suficientes fuentes de energía y tenemos que pagar el precio de la energía fósil que importamos como cualquier otro país.

Por tanto, hay que implementar las energías renovables.

Para acabar con la dependencia del exterior hay dos soluciones: uno el ahorro energético y consumir menos energía por unidad de producto, y dos, las energías renovables, y no hay otra.

Canarias se plantea la descarbonización diez años antes que Europa, en el año 2040. ¿Es viable?

Me parece muy bien. Cuando yo era ministro propuse que El Hierro fuera una isla inteligente, que incluye que toda la energía sea renovable y toda la movilidad sea eléctrica, y que además estén conectadas. Esa idea podría extenderse a todas las Islas Canarias porque es el sitio ideal para energías renovables, y para la movilidad eléctrica también porque no son grandes distancias como en la Península. Hacer esa Canarias inteligente es una oportunidad muy buena y también para vender a Canarias como destino turístico sostenible, pues hoy por hoy nadie se ha vendido todavía así. Y luego África, donde hay un problema de residuos, es el destino de buena parte de la inversión en todo lo que se refiere a la economía circular y energías renovables, y la plataforma para África tiene que estar en Canarias.

¿Qué pronósticos hace del futuro económico? ¿Nos vamos a recuperar de la crisis?

No vamos a recuperar muy bien porque esta crisis no es como la crisis financiera de 2008. De este tipo de crisis se sale muy rápido siempre que la guerra de Rusia contra Ucrania termine pronto. Creo que el escenario tiene que ser que la guerra ha de terminar con un acuerdo en la primera parte del 2023, y si esto ocurre creo que tendremos una segunda parte de 2023 mucho mejor y un 2024 bueno. Si esto no ocurre y se prolonga, el año 24 será mucho peor que el año 23 que no va a ser tan malo como dicen algunos.

Usted se convirtió en un influencer del virus del Covid analizando los datos a diario. ¿Cómo sabía tanto?

Acabo de sacar un libro que se llama El virus interminable. A mí me han gustado siempre las pandemias como fenómeno estadístico porque veo cómo se van propagando. Empecé a tomar datos y vi como se iba acelerando su propagación desde China. Sigo haciendo informes todos los meses. En octubre hubo 450.000 casos al día en el mundo. Es absurdo decir que la pandemia ha terminado en España. La pandemia o termina o no termina en todo el mundo porque es un fenómeno global. Para que termine necesitamos que haya una vacuna esterilizante que una vez te la pones tú no puedas contagiarte ni contagiar, porque con las vacunas que tenemos nosotros es verdad que el virus se hace mucho menos letal pero seguimos contagiando y contagiándonos.