El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha mantenido esta semana varias reuniones con representantes de la Comisión Europea en materia de energía para abordar la creación de un marco legislativo específico para el sector eléctrico de las Islas.

En los encuentros mantenidos con Cristina Lobillo, directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea y con Antonio López-Nicolás, uno de los jefes de la Unidad de Energías Renovables de dicha Dirección General, el consejero expuso la necesidad de que el Archipiélago pueda obtener esta excepción de la normativa estatal vigente, teniendo en cuenta su condición de región ultraperiférica.

De esta manera, Canarias podría proceder a la sustitución de sus grupos térmicos actuales, ya obsoletos, y a la instalación de infraestructuras más pequeñas que tendrían la posibilidad de funcionar con hidrógeno al 100%, entre otras medidas. Del mismo modo, Valbuena defiende que el Archipiélago sea incluido en la regulación nacional del mercado de almacenamiento, para gestionar de manera eficiente el excedente de energía renovable y evitar así vertidos a la red que se habiliten criterios de creación de comunidades energéticas en este territorio y que se posibilite la implantación de mecanismos PPA (Power Purchase Agreement) para la compraventa de energía.

«No tiene sentido que Canarias sea el enclave de Europa con más horas de sol y mejor régimen de viento y que esos recursos no se traduzcan en una verdadera penetración de renovables por un aspecto normativo», señaló el consejero. En este sentido, Valbuena subrayó que esta modificación «no supondría ninguna desestabilización en el mercado nacional, ya que Canarias no puede compararse a otros territorios por su insularidad y por no disponer de cercanía suficiente para interconectarse con los sistemas peninsulares».