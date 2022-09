El alquiler aprieta a los canarios más que la hipoteca: 442 euros más al mes

En tiempos de inflación, mejor estar hipotecado que pagar un alquiler. Al menos en Canarias. En medio de la actual escalada de precios, el recibo mensual de la vivienda les supone a las familias isleñas un esfuerzo añadido, pero el esfuerzo es mucho mayor para quienes tienen el inmueble arrendado. Muchísimo mayor. La diferencia varía, claro, según los casos, pero para una casa o un piso de 86,5 metros cuadrados –la superficie media de las viviendas transmitidas en el segundo trimestre de 2022–, alcanza la friolera de 442 euros mensuales. Es decir, la compra de esa vivienda a través de un préstamo hipotecario costaría 442 euros menos al mes que alquilarla. De modo que se cumple eso de que en Canarias sale mejor comprar que alquilar, por lo menos ahora.

De hecho, el Archipiélago es junto con Cataluña y País Vasco una de las tres Comunidades Autónomas donde hay mayor diferencia entre hipotecarse y arrendar, o dicho de otro modo: donde es mucho más rentable hipotecarse que arrendar. Según un estudio del sitio web iAhorro, un portal especializado en el mercado hipotecario, el «esfuerzo» que les acarrea a los isleños el recibo mensual del alquiler «es 15,78 puntos porcentuales superior al que les supone pagar una hipoteca». ¿Esto qué significa? Pues que si la diferencia entre arrendar e hipotecar en el conjunto de España es, de media, de 393 euros, en las Islas es aún mayor. La mayor diferencia del país con Cataluña y País Vasco, lo que por un lado tiene que ver con la escasez de oferta de alquiler residencial que padece la región y, por otro, con los bajos tipos de interés y con un Euribor que llegó a estar hace nada en negativo, lo que abarató considerablemente el pago mensual del préstamo hipotecario. Con la inflación y las inevitables subidas de los tipos de interés que tendrá que acometer el Banco Central Europeo (BCE), es previsible que la diferencia entre alquilar e hipotecarse se vaya reduciendo en los próximos meses, pero la diferencia es tan grande que incluso en el peor escenario es factible que el recibo del préstamo siga siendo bastante más barato que el del arrendamiento.

La entrada y los gastos notariales y de gestión cierran la puerta del crédito a muchas familias

No en vano, y según la estadística del Colegio de Registradores de la Propiedad, la cuota media mensual de las hipotecas suscritas en el segundo trimestre del año en Canarias fue, exactamente, de 535 euros con 30 céntimos. Eso para una vivienda de una superficie media de 86,5 metros cuadrados. Más difícil resulta saber cuánto costaría al mes alquilar esa misma vivienda tipo, básicamente porque hasta la reciente publicación del primer Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler del Instituto Nacional de Estadística –un índice aún en fase experimental– no había ningún dato oficial. Además, el índice del INE ofrece cifras hasta 2020, con lo que la fuente más fiable continúan siendo los portales inmobiliarios. Y entre las bases de datos más amplia está la de idealista.com.

Pues bien, de acuerdo con los números que maneja Idealista, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler llega en el Archipiélago a 11,3 euros. ¿Mucho o poco? En realidad muchísimo. Tanto como que se trata del precio más alto registrado hasta la fecha por este sitio web especializado en el mercado inmobiliario residencial. En consecuencia, el recibo medio mensual del alquiler de esa misma vivienda de 86,5 metros cuadrados de superficie sería de 977 euros.

Exactamente de 977 euros con 45 céntimos, esto es, 442,15 euros más caro de lo que costaría la mensualidad de la hipoteca.

Es verdad que la diferencia se amortigua en función de si la casa o el piso está en una gran ciudad o en un pueblo de la periferia; de si está o no en primera línea de playa; de si está o no en un municipio turístico; o de si se trata de un inmueble de nueva construcción o de uno de segunda mano, por ejemplo. Pero en cualquier caso, tratándose de una misma vivienda, alquilar siempre resultará más caro que hipotecarse, claro que hipotecarse siempre es a largo plazo y el arrendamiento no implica ataduras.

No obstante, los expertos precisan varias cuestiones al respecto. En primer lugar, que no todas las personas o familias están en condiciones de hipotecarse, ya que no disponen de liquidez para afrontar el pago de la entrada y los gastos asociados a la compra; y en segundo lugar, que los riesgos asociados al préstamo bancario son inexistentes en el arrendamiento. Hasta el punto, en caso de impago, de que puede verse afectado el patrimonio presente y futuro del deudor. Con todo, la diferencia estrictamente cuantitativa en el recibo mensual es muy favorable a los hipotecados.