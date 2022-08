Faltan camareros y cocineros para cubrir las vacantes de los establecimientos de hostelería en toda España y se calcula que al menos unas 50.000 plazas están sin cubrir para atender una demanda turística que se encuentra ya en cifras prepandémicas. Eso no es nuevo, ni las discusiones sobre los horarios y sueldos bajos a los que están sometidos los trabajadores del sector, como ya han apuntado empleados, sindicatos y la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sin embargo, lo que ha indignado a muchos usuarios de redes sociales es el cartel de un restaurante mañagueño, y no es un anuncio de oferta de empleo. No es la primera vez que es criticado por sus acciones o "decoraciones" con mensajes políticos en el interior del local. Ahora ha colgado un cartel en la cristalera exterior en el que critica que llevan un año "buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros" y aunque afirman que pagan "por encima del convenio no aparece nadie". "Sin embargo, tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en España)", asegura.

No me acercaría ni a 300 metros de un sitio así, como para trabajar en él. pic.twitter.com/SVousX905j — Diego E. Barros (@diegoebarros) 15 de agosto de 2022

Pero no se ha quedado ahí, ya que también han cargado contra aquellas personas en riesgo de pobreza y con los inmigrantes que llegan hasta nuestro país y que califican de "ilegales". "203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital y un número indeterminado de inmigrantes ilegales, cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria", finaliza el texto, junto a las palabras "vergüenza nacional" en mayúscula.

El cartel ha causado muchísima indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han cargado duramente contra el local. Y es que estas palabras han generado mucha polémica entre los tuiteros, quienes han afeado tanto el mensaje como las formas de muchas maneras diferentes. Mientras algunos han asegurado que es "una vergüenza", otros han tirado de humor para definir esta situación.

"La facha-da de este sitio siempre ha dicho mucho de él", "es mitad restaurante facha (Casa Pepe wannabe), mitad sede de Vox" o "por favor, una inspección de trabajo para el Asador Guadalmina", son algunos de los comentarios que han usado todo su ingenio. Otros, sin embargo, han puesto de manifiesto que se trata de una mentira y que entienden "por qué no encuentra trabajadores". "Veo ese cartel, y al minuto, me estoy dando la vuelta", ha afirmado un tuitero.