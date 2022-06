Los transportistas canarios continúan en una situación crítica. La escalada del precio de los carburantes ha terminado por comerse la bonificación de 20 céntimos por litro establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes abril y ha devuelto a los camioneros del Archipiélago al punto de partida. Por eso, se alinean con las peticiones del sector a nivel nacional y demandan al Ejecutivo central que aplique medidas adicionales para esta actividad y que el descuento a los combustibles se eleve para los conductores profesionales al menos hasta los 40 céntimos por litro.

«Todo lo que esté por debajo de esa cifra no sería adecuado porque no podemos trabajar», insiste Agustín Espino Flores, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET). Explica que cuando estalló la guerra en Ucrania el gasoil –el carburante más utilizado por los transportistas– costaba 1,16 euros el litro, mientras que el precio que marcaban ayer de media las estaciones de servicio del Archipiélago era 1,60, lo que supone que aún aplicando la bonificación ahora pagan 24 céntimos más. «Ya no nos vale con los famosos 20 céntimos».

Detalla que para que la actividad sea rentable «no podemos pagar el combustible por encima del euro o el euro diez» y ahora mismo contando las ayudas tienen que abonar entre 1,25 y 1,30 euros el litro. «Hay que tener en cuenta que hablamos de vehículos grandes y el sobrecoste se multiplica de forma exagerada», sostiene. De hecho, llenar el depósito de un trailer de mil litros cuesta al menos 400 euros más que en el mes de febrero.

Para Antonio Martel, presidente de la Asociación de Transportistas de Canarias (Astracan), la situación continúa siendo igual de complicada que meses atrás. «Se ha parcheado con las ayudas pero sigue siendo crítica», reconoce. Los profesionales deben asumir estas alzas en el combustible, que constituye su principal coste, y aseguran que lo siguen teniendo muy difícil para trasladarlo a sus tarifas. «El cargador, de una forma o de otra, se están haciendo eco de la situación pero el problema está en que si hay que subir 12 pero al final solo subimos cinco no se está repercutiendo el sobrecoste total», señala.

El sector en Canarias espera que el Gobierno de Sánchez de respuesta a sus demandas en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra hoy y en el que está previsto que se prorrogue el decreto de medidas anticrisis contra la guerra de Ucrania. Lo que todavía desconocen es si este nuevo decreto incluirá alguna medida adicional para el sector del transporte tal, como también se está demandando a nivel nacional.

«Lo que se va a aprobar es una incógnita para nosotros», valora Agustín Espino Flores, aunque esperan que el Ejecutivo sea consecuente y aplique ayudas excepcionales para su actividad. Insiste en que cada vez es más difícil aportar un presupuesto porque no se sabe el precio que tendrá finalmente el combustible. «Se nos hace complicado porque cambia todo el rato», lamenta y por eso recalca en que sería necesario «topar el precio de los carburantes para los sectores profesionales».

«Si el Gobierno no da ninguna solución tendremos que tomar medidas», aclara Martel, quien indica que el sector analizará la próxima semana las iniciativas que se hayan aprobado y las posibles actuaciones o movilizaciones que podrían llevar a cabo, en el caso de que sus reclamaciones no sean tenidas finalmente en cuenta.

A nivel nacional, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera –que consiguió paralizar el pasado mes de marzo casi por completo el transporte provocando una crisis de suministros– ya ha amenazado con volver a retomar los paros en julio.

Sin embargo, tanto la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias como la Asociación de Transportistas de Canarias llaman a la calma y han asegurado que se debe esperar a que se conozca el contenido de la prórroga del decreto y apuestan primero por la negociación.